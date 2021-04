Überfordert waren die Ulmer IT sure Falcons in der Baseball-Bundesliga gegen die Guggenberger Legionäre Regensburg. Beide Duelle wurden mit 1:20- und 0:23-Niederlagen auf der eigenen Anlage im Pfaffenhau vorzeitig wegen Überlegenheit der Gäste nach sechs Durchgängen beendet. „Wir bekommen am ...