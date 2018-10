Frauenhandball Außer Spesen nichts gewesen

mid

Am Samstag traten Handball-Damen des SC Lehr die zweistündige Reise nach Weilstetten bei Balingen an. Bei der Rückreise war eine 15:23-Niederlage im Gepäck. Die erste Halbzeit gestaltete sich recht munter. Lehrs Abwehr agierte relativ sicher und auch der Angriff zeigte schöne Aktionen. Mitte des Durchgangs spielt der SC so eine Zwei-Tore-Führung heraus. Einige einfache Ballverluste und verworfene Torchanchen führten dazu, dass die SC-Damen mit zwei Toren Rückstand (9:11) in die Kabine gingen. Die zweite Halbzeit verlief gar nicht nach dem Geschmack des SC. Zwar arbeitete man engagiert in der Abwehr weiter, aber im Angriff passierte rein gar nichts mehr. So gelang es Weilstetten, den schwachen Angriff der Gäste gekonnt auszunutzen und die Lehrer Ballverluste in Gegenstoßtore zu verwandeln. So verlor man das Spiel sehr deutlich.

Die Landesliga-Frauen des TV Gerhausen kamen ebenfalls mit einer Auswärts-Niederlage nach Hause: Bei der HSG Winzingen gab es ein 22:28. In der 20. Minute führte das Team von Trainer Bernhard Zeller noch mit 10:9. Doch ein 0:7-Lauf in den nächsten 13 Minuten brachten die Vorentscheidung.

SC-Tore: Ruhland 5/2, Kramer 4, Glasner, König je 2, Schnitzer, Fischer je 1.

TVG-Tore: J. Heinkel 7/4, M. Heinkel 4, Tröger 3, Butscher, Eckle, I. Mahler je 2, Mürdel, J. Mahler je 1.