Bereits vor drei Jahren traf Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm am allerersten Spieltag der Saison auf den FC Bayern München Basketball. In heimischer Halle unterlagen damals die Schwaben knapp mit 77:83. Am Sonntag (Tipoff 18 Uhr/live auf MagentaSport) kommt es zum Auftakt der neuen BBL-Spielz...