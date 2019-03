Ringen Aufatmen bei den Ringern des KSV Unterelchingen

swp

Aufatmen bei den Ringern des KSV Unterelchingen: Durch die Neuwahl von drei bekannten Persönlichkeiten der Elchinger Ringsportszene hat die fieberhafte Suche nach einer Lösung an der Spitze des Traditionsvereins ein Ende. Mit Lars-René Schmidt (1. Abteilungsleiter), Falk Bollinger (2. Abteilungsleiter) und Martin Wuchenauer (3. Abteilungsleiter) kann die Ringerabteilung somit wieder positiv in die Zukunft blicken.

Diese erfolgsversprechende Aussicht ist im Hinblick auf die kommenden Herausforderungen auch durchaus begründet. Die für viele überraschende Mitteilung über den Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg ist nicht nur für die Trainer Oguz Özdemir und Dieter Folz eine positive Überraschung. Sowohl Lars-René Schmidt als auch Falk Bollinger haben als echte Eigengewächse des KSV ihre ringerischen Meriten in diversen Ligen des Württembergischen Verbands erworben. Des Weiteren war Lars-René Schmidt beim TSV Dewangen und beim ASV Schorndorf mehrere Jahre in der 1. und 2. Bundeliga aktiv. Das ringerische Fachwissen der beiden Neu-Abteilungsleiter konnte zudem bei vielen württembergischen und deutschen Meisterschaften angeeignet werden, außerdem war Bollinger auch noch Deutscher Meister.