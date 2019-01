Fechten Auf Platz eins der Rangliste

Neu-Ulm / swp

Die Florettfechterin Lara Kast vom TSV Neu-Ulm hat das Qualifikationsturnier in Fürth gewonnen und führt weiterhin souverän die Bayerische B-Jugend-Rangliste an. Auch die Vereinskollegen konnten überzeugen, denn es gab noch drei weitere TSV-Medaillen.Das Fürther Kleeblatt ist seit vielen Jahren ein Qualifikationsturnier um die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften und deshalb immer bestens besetzt, in diesem Jahr mit knapp 200 Teilnehmern in den verschiedenen Altersklassen. Die 12-jährige Lara Kast dominierte in ihren Vorrundengefechten in der B-Jugend und war auch in den K.o.-Gefechten nicht zu stoppen. Das Finale gewann sie deutlich mit 10:5 gegen Anna Stieglmeier vom MTV München, die übrigens Zweite der Bayerischen Rangliste ist.

Bei der weiblichen A-Jugend konnte sich die Neu-Ulmerin Laura Blessing nach ausgeglichener Vorrunde bis ins Halbfinale vorkämpfen und unterlag erst dort der Linkshänderin Larissa Evers vom KTF München. Blessing wurde damit geteilte Dritte und kam aufs Siegertreppchen.

Ebenfalls Dritter wurde Arwin Kappl bei der männlichen A-Jugend, der mit seinem fulminantem Fechtstil seine Gegner oft vor unlösbare Aufgaben stellte. Nach guter Vorrunde scheiterte er ebenfalls erst im Halbfinale an Bernhard Meier von der TG Würzburg. Und der dritte Dritte des TSV Neu-Ulm war in Fürth Joshua Kießling bei den männlichen Schülern. Der Elfjährige gewann in seiner Vorrunde alle Gefechte und scheiterte erst im Halbfinale knapp an Paul Brinkmann vom FC Tauberbischofsheim, den er in der Vorrunde noch – aber ebenfalls knapp – besiegt hatte.

Viele Favoriten beim Heimspiel

Fünf weitere TSV-Teilnehmer beim Fürther Kleeblatt schlugen sich ebenfalls wacker, kamen aber nicht auf die Podestplätze – ein Ziel also für die nächsten DM-Qualifikationsturniere des Frühjahrs, aber jetzt stehen am kommenden Wochenende in der Sporthalle der Weststadt-Grundschule Neu-Ulm die schwäbischen Meisterschaften (Florett und Säbel) auf dem Programm, die Bezirksmeisterschaften für die Region Bayerisch-Schwaben.

Rund 100 Teilnehmer aus dem bayerisch-schwäbischen Raum fechten in allen Altersklassen bis hinauf zu den Aktiven um die Medaillen. Die Gastgeber vom TSV Neu-Ulm gehören in vielen Kategorien zu den Mitfavoriten. Es werden spannende und attraktive Gefechte erwartet.

Turnierbeginn ist am Samstag um 9 Uhr. Gegen 12 Uhr werden erste Finals erwartet. Am Sonntag geht es ebenfalls um 9 Uhr los. Finalgefechte stehen um 12 Uhr und um 15.30 Uhr auf dem Programm.