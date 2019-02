Motorrad Abenteuer rund um den Globus

tom

Während die Formel-1-Piloten und auch die Zweirad-Artisten der Moto-GP-Weltmeisterschaft noch fleißig am Testen sind, geht es in der Superbike-Weltmeisterschaft bereits an diesem Wochenende los: 18 Fahrer sind gemeldet, darunter der Berkheimer Sandro Cortese vom Ulmer Motorsport-Club.

Gefahren wird auf Phillip Island (Australien). Insgesamt sind in diesem Kalenderjahr 13 Stationen vorgesehen, bei denen jeweils erstmals drei Rennen gefahren werden – und das über den gesamten Globus verteilt. Acht Renn-Wochenenden sind in Europa angesetzt. Der Kalender liest sich spannend.

Cortese, der als Supersport-Weltmeister den Sprung in die Superbike-WM wagt, hat den Winter über gut trainiert und bei einigen Testfahrten erstaunlich gut abgeschnitten. Die Umstellung von der 660 ccm-Maschine auf die schwerere 1000er-Yamaha ist dem Schwaben nicht so schwer gefallen, wie von manchen befürchtet.

Ein Blick auf die Zeiten-Listen diverser Testfahrten in Jerez de la Frontera (Spanien), in Portimao (Portugal) oder auch etwa jüngst in Australien zeigt, dass der UMC-Pilot nicht allzu weit von der Spitze weg ist. „Top-Ten-Platzierungen“ hat Sandro Cortese als aktuelles Saisonziel ausgegeben, zuletzt pendelte er sich bei Rang acht ein.

Der 29-Jährige ist hochmotiviert unterwegs: „Ich freue mich schon gewaltig auf das erste Rennwochenende und auf den Start in die Meisterschaft.“ Phillip Island wird jedenfalls eine Hammer-Herausforderung werden, zumal beispielsweise auf der Geraden die 300-km/h-Grenze geknackt wird und ein solches Tempo auch wieder ordentlich eingebremst werden muss.

Hinzu kommt, dass nahezu durchweg erfahrene namhafte Piloten am Start sind wie Alvaro Bautista (Spanien) oder etwa der Brite Alex Lowes.

Als Top-Favorit gilt wieder einmal, das haben auch die Wintertests eindeutig untermalt, Jonathan Rea. Der Nordire aus Larne hatte mit seiner Kawasaki kaum Probleme.

Der Superbike-WM-Kalender 2019 in der Übersicht:

22.02. bis 24.02...Phillip Island (Australien)

15.03. bis 17.03...Buriram (Thailand)

05.04. bis 07.04...Aragón (Spanien)

12.04. bis 14.04...Assen (Niederlande)

10.05. bis 12.05...Imola (Italien)

07.06. bis 09.06...Juni Jerez (Spanien)

21.06. bis 23.06...Misano (Italien)

05.07. bis 07.07...Donington (Großbritannien)

12.07. bis 14.07...Laguna Seca (USA)

06.09. bis 08.09...Portimao (Portugal)

27.09. bis 29.09...Magny-Cours (Frankreich)

11.10. bis 13.10...El Villicum (Argentinien)

24.10. bis 26.10...Losail (Katar)