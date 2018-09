Zehnkampf Abele verdient sich die 30 000-Dollar-Prämie

swp

Die Ulmer Arthur Abele und Tim Nowak haben in Talence einen glänzenden Schlusspunkt unter ihre Zehnkampf-Saison gesetzt. Abele sicherte sich mit 8310 Punkten Platz zwei des Meetings und Platz eins in der IAAF Mehrkampf-Challenge. Tim Nowak wurde mit Bestleistung von 8229 Punkten Dritter. An der Spitze stellte der Franzose Kevin Mayer einen neuen Weltrekord auf.

Müde? Vielleicht ein wenig. Aber gesund und fit? Ganz sicher. Und hungrig? Sowieso! Europameister Abele lieferte die nächste starke Vorstellung ab – und das lohnte sich richtig. Mit Platz zwei hat er in seinen drei Zehnkämpfen 2018 insgesamt 25 222 Punkte gesammelt und damit mehr als jeder andere Athlet der Welt. Dafür vergibt der Leichtathletik-Weltverband IAAF zum Saisonende 30 000 US-Dollar Prämie. Die hat sich der Ulmer in dieser Saison verdient.

Der 32-Jährige konnte in vielen Disziplinen noch einmal seine Klasse aufblitzen lassen, insbesondere mit 10,84 Sekunden über 100 Meter und 13,86 Sekunden über die Hürden. Nur im Stabhochsprung machte er es mit drei Versuchen bei seiner Einstiegshöhe noch einmal spannend. Schließlich flog er aber über 4,75 Meter und damit höher als bei der EM in Berlin.

„Ich freue mich besonders, dass ich in diesem Jahr drei Zehnkämpfe auf so einem hohen Niveau abliefern konnte“, bilanzierte der Europameister, der so häufig verletzt hatte zusehen müssen, wenn andere zu Höchstleistungen aufliefen. „Was für eine Saison!“

Dasselbe kann spätestens seit Talence auch Tim Nowak unterstreichen. Der 23-Jährige katapultierte sich dort mit einer neuen Bestleistung von 8229 Punkten in neue Sphären. Schon im Juni in Ratingen hatte er mit 8057 Punkten sein Potenzial angedeutet, sich damals aber am zweiten Tag zwei dicke Patzer über die Hürden und im Diskuswurf geleistet. Nach 14,72 Sekunden und 45,31 Metern war dieses Trauma in Talence abgehakt.

Eine Klasse für sich war der Weltmeister und neue Weltrekordler: Kevin Mayer war in sieben von zehn Disziplinen der beste Athlet im Feld.

„Es war super genial, dabei gewesen zu sein“, sagte Tim Nowak, „das war so etwas Besonderes, das hat fast ein bisschen die eigene Leistung in den Schatten gestellt.“