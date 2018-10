Fußball 8:9 im Elfer-Drama

jb

Bitter für die Regionalliga-Fußballer des FV Illertissen im Viertelfinale des bayerischen Totopokals: Mit einem 8:9 (1:1, 0:1 ) nach Elfmeterschießen gegen die Drittliga-Spitzenmannschaft von Kickers Würzburg mussten die Illertaler die Segel streichen, obwohl sie unterm Strich die bessere Mannschaft stellten. Vor allem bei den Tormöglichkeiten hatte die Mannschaft von Trainer Marco Küntzel ein deutliches Plus, muss sich allerdings den Vorwurf gefallen lassen, dass sie aus ihren Gelegenheiten viel zu wenig machte. „Es ärgert mich maßlos, dass wir in einem Riesenspiel acht klare Chancen vergeben haben“, erboste sich der FVI-Coach Küntzel.

Da war auch einiges an Pech dabei – so der Freistoß-Pfostenknaller von Volkan Celiktas (23.) und ein Schuss von Tim Buchmann (86.) an die Lattenunterkante – aber Unzulänglichkeiten vor des Gegners Tor gab es halt auch. So blieb der agile Burak Coban hängen, der allein vor dem Würzburger Torwart Leon Bätge (75.) auftauchte. Doch auch die favorisierten Franken, deren Trainer Michael Schiele hinterher von einem glücklichen Sieg sprach, vermasselten einige „Hochkaräter“. Bevor die Gäste (28.) durch Dennis Mast (Vorlage vom früheren Spatz Fabio Kaufmann) in Front gingen, hätte der FVI ein Tor vorlegen können. Den Ausgleichstreffer schaffte Celiktas (50.) per Kopf nach einer Ecke.

FV Illertissen – Kick. Würzburg n.E. 8:9 (1:1,0:1)

FV Illertissen: Schilder – Buchmann, Krug, Celiktas, Pangallo – Wujewitsch (81. Hahn), Maurice Strobel, Caravetta (65. Bolkart), Herzel, Coban – Rausch (76. Schröter).

Tore: 0:1 Mast (28.), 1:1 Celiktas (50.).

Schiedsrichter: Tobias Schultes (Betzigau).

Zuschauer: 350.