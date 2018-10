Jugendhandball TVA siegt doppelt in den Stadtderbys gegen TG

Geislingen / Jochen Schreitmüller

Die männliche C-Jugend der TG Geislingen ist im Bezirksliga-Stadtderby gegen den TV Altenstadt mit 15:27 unter die Räder gekommen. Allerdings musste die TG drei Stammspieler ersetzen, für die vier D-Jugendliche in die Bresche sprangen. Bereits nach dem 3:8 (15.) zeichnete sich die Niederlage ab. Die TG spielte den Ball fast ausschließlich auf den drei Rückraumpositionen und vernachlässigte Außen und Kreis fast völlig. Das machte es der defensiven TVA-Abwehr einfach, gelegentliche Durchbrüche zu verhindern. Hinzu kam ein überragender Torhüter Arda Karasu, der sein Tor nicht nur vernagelte, sondern auch offensiv entscheidende Pässe in die erste Welle warf. Mit 4:13 ging es in die Kabinen. Geislingen startete trotz des hohen Rückstands motiviert und erzielte binnen 60 Sekunden zwei Treffer. Aber die Schwächen in der Offensive machten sich jetzt auch defensiv weiter bemerkbar. Nach dem 8:19 (36.) war das Spiel entschieden.

Im anschließenden A-Jugend-Stadtderby sah es bis kurz vor Schluss nach einem Erfolg der TG aus. Aber nachdem fünf Minuten vor Spielende Geislingen kein Treffer mehr gelang, nützte dies der TVA eiskalt zur 25:27-Führung aus. Die letzten 140 Sekunden herrschte Torflaute. Geduldiges Spiel und konzentrierte Abschlüsse brachten einen 12:9-Vorsprung zur Halbzeit. Nach dem 14:10 erhöhte der TVA den Angriffsdruck und kam durch Tore von Melvin Klang und Balint Kovacs zum 15:15-Ausgleich. In der 47. Minute setzte sich Geislingen durch die Torwartparaden von Minh Vu und Tore von Gentian Krasniqi, Albert Schurr und Carsten Schneider nochmal auf 22:19 ab, aber eine Auszeit und eine enge Deckung von Schurr brachten den TVA ins Spiel zurück. 22:22, 24:24 und 25:25 waren die weiteren Stationen, ehe dem TVA im Bezirksliga-Duell die entscheidenden Treffer zum 25:27 gelangen.