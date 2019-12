Am Ende stand Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm zum zweiten Mal binnen 24 Stunden mit leeren Händen da. Am Freitag unterlagen die Neu-Ulmer zuhause dem ASV Grünwettersbach mit 1:3. Am Samstag schon ging die Reise nach Thüringen. Beim PSV Mühlhausen zeigte der TTC gute Comeback-Qualitäten,...