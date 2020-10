„Maske auf“ hieß es am Wochenende beim mittlerweile 22. Donau-Iller-Cup in der Turnhalle der Weststadt-­Grund­schule. Rund 80 junge Fechterinnen und Fechter aus Neu-Ulm und von befreundeten Vereinen waren zum traditionellen Turnier der Fechtabteilung des TSV 1880 Neu-Ulm gekommen. Gekämpft wurde mit Degen und Florett. Corona-bedingt war die Veranstaltung von Juli auf Oktober verschoben worden, jetzt herrschten erhöhte Hygienebestimmungen. „Alle haben sich gut an die Regeln gehalten“, bilanzierte Abteilungsleiter Thomas Kießling. Auch in sportlicher Hinsicht konnte der TSV zufrieden sein: Neben Felix Klaus (U 20) fuhr Amelie Petschner (U 13) einen Sieg ein. Hannah Trunzer (ebenfalls U 13) erreichte den dritten Platz.