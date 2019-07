Jahrelang war Guido Heinemann Keeper beim SV Oberelchingen. Jetzt ist er Triathlet – und hat vor kurzem die Langdistanz in Frankfurt absolviert. Ist das weit“ – war Guido Heinemanns Gedanke kurz vor dem Start. Die Füße im Sand, durch den leicht abfallenden Hang sieht er, was vor ihm liegt. Der Langener Waldsee in Frankfurt. „Du hast die komplette Strecke vor dir“, sagt der 46-Jährige. In Intervallen werden zuerst die Schnellsten i...