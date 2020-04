Der Neue des TTC Neu-Ulm ist schon da. Nicht in Person. Aber immerhin auf der Facebook-Seite des Tischtennis-Bundesligisten. Dort gibt Emmanuel Lebesson Tipps, wie man sich in der Corona-Zwangspause fit halten kann – etwa mit Hilfe eines Thera­bandes, das er an einer Kinderschaukel in seinem Gart...