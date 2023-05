Die DTM-Rennserie ist am Pfingstwochenende in Oschersleben (Sachsen-Anhalt) in die neue Saison gestartet. Die Tourenwagen-Meisterschaft trat auch in eine neue Ära ein, denn erstmals findet Deutschlands bekannteste Rennserie unter der Führung des ADAC statt. Auf der Strecke in der Nähe von Magdebu...