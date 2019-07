Die 42. Auflage des LBS-Müller-Juniorcup beginnt am Wochenende in der Friedrichsau. 326 Nachwuchsspieler werden erwartet, darunter Talente aus der Türkei, Australien und Syrien.

Angelique Kerber, Alexander Zverev und Maria Sharapova haben aus Ulmer Sicht eines gemeinsam. Denn allen drei Tennisprofis fehlt ein Titel in ihrer Sammlung: der Gewinn des LBS-Müller-Juniorcups, der auch in diesem Jahr von der Tennisabteilung des SSV Ulm 1846 ausgerichtet wird. Als Nachwuchstalente schlugen die Tennis-Größen einst auf den Ulmer Sandplätzen in der Friedrichsau beim Jugendturnier auf – erfolglos. Mittlerweile zieren die Trophäenschränke von Kerber und Sharapova die Titel der Australian- und US-Open, wie auch der Wimbledon-Präsentierteller. Der 22 Jahre alte Zverev steht noch ohne Grand-Slam-Titel da, ist aber auf dem bestem Weg einen zu gewinnen.

Turnierstart am Samstag – Qualifikationsrunde der U 14 und U 16

Am Samstag und Sonntag startet der Cup in seine 42. Auflage mit der Qualifikation in den beiden Altersklassen U14 und U16. Das U-14-Hauptfeld beginnt am Montag, die U 16 eröffnet ihr Klassement am Dienstag. Auf den 14 Sandplätzen des TK Ulm und SSV 46 wird ab 9 Uhr bis in die Dunkelheit – zur Not bei Flutlicht – gespielt. Erfreulich ist auch die Teilnehmerzahl. Insgesamt meldeten sich 326 Talente für den Müller-Juniorcup an – ein Rekord. „Wir sind von der Summe überwältigt. Das war nicht abzusehen“, sagt Turnierorganisator Robert Waidmann: „Das sind deutlich mehr Spieler als letztes Jahr.“

Der Zeitplan des Müller-Juniorcups:

Qualifikationsbeginn (jeweils ab 9 Uhr)

Samstag: U14

Sonntag: U 16

Hauptfeld:

Montag U14

Dienstag U16

Die Halbfinals bei U14 und U 16 finden planmäßig am Samstag, 3. August ab 10 Uhr statt.

Die Endspiele starten am Sonntag, 4. August ebenfalls ab 10 Uhr.

Zwei Premieren: U14-Nationalmannschaft schlägt in Ulm auf

Dazu bietet der diesjährige Cup gleich zwei Premieren. Zum ersten Mal schlägt das deutsche U-14-Nationalteam von Bundestrainer Peter Pfannkoch in Ulm auf. Die International Tennis Federation (ITF) schickt erstmals eine eigene Mannschaft ins Rennen mit vier weiblichen und vier männlichen Talenten. Darunter befindet sich der topgesetzte Türke Atakan Karahan (U 14). „Die türkischen Spieler scheinen im Aufwind zu sein“, sagt Waidmann, der letztes Jahr miterlebte, wie die Türkin Melissa Ercan (U14) den Cup holte. Ercans Landsmann Mustafa Can Gunes ist in der U16 Favorit auf den Titel. Aus deutscher Sicht sind Lasse Poertner (TC Kirchheim/Teck), Max Stenzer (TC Baden-Baden) und Anna Ceuca (TC Tachenberg Stuttgart) Hoffnungsträger auf einen Erfolg in der Altersklasse U14, Dan Karahodza (Harvestehuder THC) im U-16-Hauptfeld.

Spieler aus aller Welt dabei – Liz Döhner vom SSV 46 startet in der U 16

Zahlreiche Spieler werden wieder aus aller Welt beim Jugendturnier in Ulm erwartet. Sie kommen beispielsweise aus Australien, Syrien, Brasilien oder Kasachstan. Zwischen den nationalen Nachwuchs und die exotischen Talente reiht sich die 16-jährige Liz Döhner (SSV Ulm 1846) ein. Ihr Trainer Sebastian Bättger traut ihr einiges beim Juniorcup zu. „Liz hat ein großes Talent“, sagt Bättger über Döhner, die in der abgelaufenen Württembergliga-Saison die Damen unterstützte: „Ich glaube, dass sie weit im Turnier kommt und drücke ihr die Daumen.“

Döhner, die dank Wildcard für das U-16-Hauptfeld gesetzt ist, entgeht der Turnierqualifikation. Der Großteil des Teilnehmerfelds muss sich noch einen Platz für die Hauptrunde erkämpfen – womöglich übermüdet. Denn während der Juniorcup-Quali am Wochenende kommt es zu Übernachtungsproblemen, da parallel die deutschen Jugend-Meisterschaften im Leichtathletik im nur 200 Meter entfernten Donaustadion stattfinden. Die meisten Unterkünfte sind ausgebucht, weshalb wieder einige Talente in Zelten campen müssen.

Die Spannung auf die Finalspiele, die am 4. August ausgetragen werden, steigt bereits. Der Sieger seiner Altersklasse wird dann nämlich Kerber, Sharapova und Zverev eines voraushaben.

Die Lokalmatadore – Nachwuchsspieler aus den regionalen Vereinen:

Junioren U14: Julius Ohlhauser (Wildcard Hauptfeld – SSV Ulm 1846), Deren Yigin (Hauptfeld – TSV Pfuhl), Nemanja Bojkovic (Qualifikant – TC Ehingen), Tim Adler (Qualifikant – VfB Ulm.

Juniorinnen U14: Clara Schied (Wildcard Hauptfeld – SSV Ulm 1846).

Junioren U16: Tom Gutermann (Hauptfeld – TC Biberach), Maximilian Bolay (Wildcard Hauptfeld – SSV Ulm 1846).

Juniorinnen U16: Liz Döhner (Wildcard Hauptfeld – SSV Ulm 1846).

