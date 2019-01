Ski alpin Suche nach alpinem Nachwuchs

Ulm / Ute Gallbronner

Es ist ein schöner Sport und doch ein hartes Brot, zumindest wenn man alpines Skifahrten als Flachländer betreiben will. Und Ulm zählt definitiv zum Flachland. „Wenn wir im Allgäu sind, kommen die Einheimischen halt am Abend kurz vorbei zum Flutlichttraining. Bei uns ist es immer ein großer Aufwand“, sagt Joe Schmid, Sportwart des DAV Ulm.

Zeitaufwändig ist der Sport und nicht billig. Je schlechter die Winter hierzulande, umso schwieriger wird es für die Sportler, weil die Alb als nahes Trainingsrevier wegfällt. Das macht die Suche nach Nachwuchs nicht leichter. Dabei ist es noch gar nicht lange her, da haben die Kinder dem DAV Ulm die Bude eingerannt. „Aber jetzt ist es kein Selbstläufer mehr“, sagt Schmid.

Deshalb startet der Verein eine Nachwuchsinitiative an Grundschulen. Familien zu finden, die ihre Kinder nicht nur zum Spaß, sondern auch wettkampfmäßig Ski fahren lassen, ist nicht so einfach. „Es ist ein zeitaufwändiger Sport. Da muss man als Eltern voll dahinter stehen“, sagt Schmid. An zehn Grundschulen hat der DAV Ulm sein Programm vorgestellt und die Kinder zum Schnuppertraining eingeladen. Da wird dann gezeigt, was den Sport ausmacht – von Koordinationsübungen bis hin zum Stangenfahren. Natürlich sollen die Kinder mit den Trainern des DAV Ulm alles ausprobieren.

Wer wissen will, wie viel Spaß das schnelle Fahren zwischen den Stangen machen kann, der fragt am besten die aktiven Sportler des DAV Ulm. Aktuell hat der Verein mit dem 16-jährigen Jonas Schmid einen Fahrer im Jugendkader des Schwäbischen Ski-Verbandes. Bei den Jüngeren sind es Luis Müller und Marco La Rossa sowie Tom Fetzer, Finn Bückle, Julia Wörndle und Emma Schmid, die im Bezirkskader der Schüler stehen. Alle zwischen 10 und 15 Jahre alt.

Insgesamt gehen die Zahlen der Sportler zurück, die überhaupt Rennen fahren wollen. Der fehlende Schnee ist ein Grund dafür. Denn anders als etwa Langläufer oder Biathleten können die Alpinen nicht auf Skiroller umsteigen zum Training. „Wir müssen mit dem Auto fahren“, sagt Schmid. Ins Allgäu, wenn es gut läuft. Aber da kann man sich ja auch nicht mehr sicher sein. „Wir hatten ein Bezirksrennen auf der Alb, da waren gleich mal 140 Starter da. Von denen sieht man dann kaum mehr welche, wenn es ins Allgäu geht“, erzählt Schmid.

An den Schulen würde der DAV Ulm gerne mehr machen: „Wir hätten die Kompetenz Sportunterricht anzubieten. Aber wie sollen unsere Übungsleiter das leisten?“ Anders als etwa die Basketballer mit ihren zahlreichen Hauptamtlichen, wird alles im Ehrenamt gemacht. „Wir arbeiten im Normalfall, wenn die Kinder in der Schule sind“, sagt Schmid.

Deshalb setzt man auf eine punktuelle Initiative, um den Kindern und ihren Eltern den Sport schmackhaft zu machen. Dabei geht es nicht nur darum, Kinder für den Wettkampfsport zu finden: „Es geht uns darum, dass die Kinder kommen und dabei bleiben, weil sie sich wohl fühlen im Team.“ Beispiele gebe es genug im Verein, gerade wenn eine Gruppe Gleichaltriger zusammen ist. „Wenn einer ein Einzelkämpfer ist, hört er schneller auf. Aber mit drei, vier anderen zusammen, da entstehen Freundschaften, die lange halten.“ Im besten Fall bleiben die Jugendlichen im Verein über ihre Rennkarriere hinaus.