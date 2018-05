Vereinsleben Zum zweiten Mal an der Klubspitze

Zum zweiten Mal an der Klubspitze

Ilshofen / Viktor Taschner

Der TSV Ilshofen hat einen neuen Vereinsvorsitzenden. Herbert Schürl führt seit Freitag den Verein. Schürl, der auch stellvertretender Vorsitzender des Sportkreises Schwäbisch Hall ist, übernimmt den Posten von Jasmin Holze. Schürl hatte das Amt bereits ab Mitte der 90-er Jahre für rund zehn Jahre inne. „Rund 80 bis 90 Vereinsmitglieder waren bei der außerordentlichen Hauptversammlung anwesend“, berichtet Schürl.

Mit Präsentationen von Wolfgang Bayer aus der Tischtennisabteilung sind die Mitglieder zudem auf die Satzungsänderungen einstimmt worden. Der Verein hat das Amt des Vorsitzenden Fußball-Herren neu geschaffen. In dieses Amt wurde der bisherige Fußball-Abteilungsleiter Dario Caeiro gewählt. Die Neustrukturierung des Vorstandes wurde nötig, weil sich die Fußballherren-Abteilung zu einem „Verein im Verein“ entwickelt hat, mit einem Jahresumsatz von rund 400 000 Euro. Die Haftung bei grober Fahrlässigkeit übernimmt nun der Vorsitzende der Fußball Herren. „Wir haben mit einem Stuttgarter Fachanwalt für Vereinsrecht eine Geschäftsordnung ausgearbeitet. Dort ist festgelegt, welche Kompetenzen und Aufgabenbereiche jedes Vorstandsmitglied hat“, so Schürl. Die Neustrukturierung des Vorstands wurde nötig, weil der alte Vorstand nicht für die Fußballer haften wollte. Auch eine Ausgliederung der Fußballabteilung wurde zuvor in Betracht gezogen.

Mehr Zusammenhalt

Der neue Vereinsvorsitzende möchte die einzelnen Abteilungen wieder näher aneinanderbringen. „Der Zusammenhalt soll wieder anders werden. Wir müssen mehr miteinander sprechen.“

Neu ist auch der Posten des Baureferenten Michael Lehmann. In diesem Bereich steht demnächst die Renovierung der Leichtathletikanlage für rund 750 000 Euro an. Auch der Referent für die Öffentlichkeitsarbeit, Nico König, ist neu. Die Position des zweiten Vorsitzenden bleibt aber weiter vakant. „Dario Caeiro als Vorsitzender Fußball-Herren ist jedoch auch für den Vorstand zeichnungsberechtigt. Er kann mich auch vertreten“, so Schürl.