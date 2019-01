Leichtathletik Zum Auftakt gleich eine neue Bestmarke

Schwäbisch Hall / Hartmut Ruffer/Heinz Comi

Die baden-württembergischen Meisterschaften sind traditionell die ersten großen Hallenwettkämpfe des Jahres. Das gilt auch für die Altersklasse U 18. In Sindelfingen holte sich Stabhochspringerin Stella Rubrech den Titel, ihre WGL-Vereinskollegin Alina Etzel wurde im Hochsprung Sechste.

Die Goldmedaille für Stella Rubrech kam nicht unerwartet. Was im Lager der WGL fast noch mehr Freude auslöste, war die Höhe: Mit 3,90 Meter verbesserte Stella Rubrech ihre Bestmarke. „Das war zu erhoffen, auch wenn ich mit 3,80 Meter auch schon zufrieden gewesen wäre“, berichtete Rubrechs Trainer Jochen Eberhart. „Die 3,90 Meter waren natürlich eine willkommene Zugabe.“

Der Titel und die Höhe sollen Stella Rubrech noch mehr Motivation für die restliche Hallen-, aber vor allem für die kommende Freiluftsaison verleihen. „Sie ist sicher noch nicht am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen. Sie kann – zum Glück – noch besser werden“, urteilt der WGL-Stabhochsprungtrainer.

Mittlerweile trainiert Stella Rubrech zweimal in der Woche in Stuttgart beim Stabhochsprung-Landestrainer Stephan Munz, der auch den gebürtigen Haller Torben Laidig betreut. Der EM-Teilnehmer springt studiumsbedingt mittlerweile für die LAV Stadtwerke Tübingen.

In Sindelfingen hatte Rubrech den Wettbewerb souverän gemeistert, sich lediglich bei 3,40 Meter einen Fehlversuch geleistet. Da ihr Sieg bereits lange feststand, konnte die WGL-Springerin die 3,90 Meter ohne Druck in Angriff nehmen. Wenn man aber im Wettkampf eine Höhe noch nie gemeistert hat, ist es für den Springer nicht einfach, mit dieser Situation umzugehen. So benötigte auch Stella Rubrech zwei Versuche „zum Üben“, bevor sie sich im dritten Versuch über die neue Bestmarke schwingen konnte.

Höhengleich mit der Vierten

Auch die zweite WGL-Starterin, Alina Etzel, zeigte im Hochsprung einen guten Hallenwettkampf. Im großen 15er-Starterfeld der U-18-Mädchen sprangen nur drei Athletinnen höher als sie. Von 1,50 Meter bis zu 1,60 Meter nahm sie alle Höhen im ersten Versuch. Die nächste Höhe von 1,64 Meter konnten neben Alina Etzel nur noch fünf weitere Springerinnen leisten. Allerdings brauchte das WGL-Mädchen dazu drei Versuche. Um die nächste Höhe von 1,67 Meter zu schaffen, hätte sie eine neue Bestleistung springen müssen, was an diesem Tag nicht klappte. So blieb in der Endabrechnung der 6. Platz,

höhengleich mit Rang 4.

Bereits am kommenden

Wochenende ist Stella Rubrech erneut in Sindelfingen. Dann startet sie bei den Landesmeisterschaften der U 20. Auch dort

hat sie gute Chancen auf

eine Medaille.