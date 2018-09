American Football Ziel heißt Berlin

Schwäbisch Hall / Axel Streich

Die Experten sind sich einig: Mit den Braunschweig New Yorker Lions, Frankfurt Samsung Universe, Dresden Monarchs und Schwäbisch Hall Unicorns stehen die in diesem Jahr besten vier Teams verdientermaßen im Halbfinale. Die Leistungsunterschiede zwischen den Finalanwärtern sind so marginal wie selten zuvor. So werden auch allen vier Teams beste Chancen auf den Einzug in den German Bowl eingeräumt. Die deutschen Footballfans dürfen sich auf zwei hochspannende Halbfinalpartien freuen.

„Dresden ist in Offense, Defense und Special Teams enorm stark“, sagt Halls Head Coach Jordan Neuman über seinen Halbfinalgegner. „Die Monarchs haben einige der besten Spieler in Europa und sind in der Lage, ein Spiel vollständig an sich zu reißen.“ Mit elf Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen in der GFL-Nord sowie dem deutlichen 51:19-Erfolg im Viertelfinale gegen die Allgäu Comets haben sie mehr als nur eine Duftmarke gesetzt.

Bilanz spricht für Hall

Ihr Ziel ist der nach 2013 zweite Einzug in den German Bowl. Dass die ewige Bilanz zwischen den beiden Vereinen mit 6:2 für die Unicorns spricht und darunter auch drei Halbfinal-Erfolge der Haller aus den Jahren 2014 bis 2016 zu finden sind, bringt den Hausherren keinen Vorteil: „Jedes Jahr und jedes Halbfinale ist anders. Bilanzen und Statistiken haben da nicht den Hauch einer Aussage“, weiß Jordan Neuman.

Eine besondere Note erhält das Spiel durch die Herkunft und Vergangenheit des Dresdener Cheftrainers Ulz Däuber. Er ist ein „Eigengewächs“ der Unicorns, das sich 1999 in die USA aufmachte, um dort 18 Jahre lang als Football-Trainer an der University of Wisconsin in Platteville tätig zu sein. Seit vergangenem Jahr ist er zurück in Deutschland und führte die Monarchs nun ins Halbfinale.Däuber hat in Dresden ein Team geformt, in dem das Quarterback-Receiver-Duo Trenton Norvell und Mitchel Paige nicht nur für 26 per Pass erzielte Touchdowns, sondern auch für viele andere Traumwerte in der GFL-Statistik gesorgt hat. Norvell hat aber auch mit den zahlreichen anderen starken Monarchs-Receivern einen ausgezeichneten Rhythmus gefunden, der bislang jeder GFL-Defense Kopfzerbrechen bereitet hat. Hinzu kommt mit Glen Toonga ein Runningback, der pro Spielzug im Schnitt ebenfalls 7,5 Yards Raumgewinn beisteuert.

Die Dresdner Defense wird von A.J. Wentland angeführt, der die Liga mit 105 Solo- und 89 Assist-Tackles anführt. In der Passverteidigung glänzen Jamari Milliken und William James, der bereits sechs gegnerische Pässe abfangen konnte, sowie der Schweizer Tim Hagmann.

Bei den Unicorns lichten sich rechtzeitig zu diesem wichtigen Spiel die Verletztenreihen. Receiver Tyler Rutenbeck ist zwar noch nicht ganz fit, konnte aber schon im Viertelfinale wieder eingesetzt werden und hat dort wichtige Punkte für die TSGler gemacht. Nun freut man sich auch über die Rückkehr von Line­backer Nick Alfieri.

Info Schwäbisch Hall Unicorns – Dresden Monarchs, Samstag, 17 Uhr