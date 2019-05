Themen in diesem Artikel Schwäbisch Hall Unicorns

Zum 50. Württemberg-Derby empfangen die Schwäbisch Hall Unicorns am Samstag die Stuttgart Scorpions. Beide Teams haben bislang alles gewonnen.

Die Stuttgart Scorpions haben einen Lauf: Mit drei Heimsiegen in Folge legten sie einen perfekten Start in die Saison 2019 hin. Das ist durchaus überraschend, gestaltete sich das letzte Jahr doch eher deprimierend für die Landeshauptstädter. Nach nur zwei Siegen und zwölf Niederlagen landeten sie auf dem letzten Platz der GFL-Süd-Gruppe. Der Klassenerhalt wurde erst in der Relegation gegen die Ravensburg Razorbacks gesichert.

Bereits in diesen zwei Partien gegen die GFL-2-Süd-Meister zeigten die deutlichen Ergebnisse (72:34 und 48:6) aber, dass man in Stuttgart beileibe nicht reif für die 2. Liga war. 2019 legt man nun nach und präsentiert sich wie Phönix aus der Asche: Siege gegen Marburg (30:21), Kirchdorf (34:7) und Ingolstadt (37:30) zeigen, dass mit den Scorpions wieder zu rechnen ist, und ihr Kurs eindeutig Richtung Playoffs geht.

In Schwäbisch Hall müssen sich die Scorpions nun erstmals in diesem Jahr auswärts beweisen. Zum 50. Mal stehen sich die beiden Spitzenvereine aus dem „Ländle“ am Samstag in einem Pflichtspiel gegenüber. In der ewigen Bilanz haben die Haller die Nase knapp vorne: 26 Mal konnte der amtierende deutsche Meister gegen die Scorpions gewinnen, zweimal trennte man sich unentschieden und 21 Mal gingen die Stuttgarter als Sieger vom Platz.

Bewährte Kräfte auf dem Feld

Auf den wichtigen Positionen des Headcoaches, des Offense Coordinators und des Quarterbacks gingen die Scorpions mit Jermaine Guynn, Rick Webster und Michael Eubank unverändert in die neue Saison. Verstärkt hat man sich unter anderem durch die amerikanischen Neuzugänge Tyler Cooperwood (Receiver) und Marcus Bratton (Defense Back). Außerdem sind viele bewährte Kräfte weiterhin im Stuttgarter Kader zu finden. Genauso wie den Schwäbisch Hall Unicorns, gelingt es auch den Scorpions immer wieder, Spieler aus der eigenen Jugend erfolgreich ins GFL-Team zu integrieren.

Neuman warnt vor Gegner

Nicht nur nach der Papierform erwarten die Unicorns am Samstag mit dem aktuellen Tabellenzweiten den bislang wohl stärksten Gegner in diesem Jahr. „Wir werden gegen das beste Scorpions-Team seit 2014 spielen. Sie kommen ungeschlagen nach Hall und sind hochmotiviert“, warnt der Haller Headcoach Jordan Neuman. „Stuttgart hat in den letzten Wochen mit viel Energie und Herz gespielt. Ihnen gelingt wieder vieles, was ihnen in den letzten Jahren nicht gelungen war, und sie werden zurecht mit viel Selbstvertrauen in dieses Spiel gehen.“

Die Favoritenrolle werden die Haller deshalb aber nicht ganz los. Auch die Unicorns haben bereits gegen die drei Auftaktgegner der Scorpions gewonnen und der Vergleich der Ergebnisse zeigt, dass die TSGler zumindest in der Defense einen Vorsprung haben sollten. Mit 127:21 Punkten aus den drei Partien liegen die Unicorns insbesondere in der Verteidigung klar vor den Scorpions mit 101:58 Punkten.

Die extrem angespannte Personalsituation der Unicorns scheint sich am Samstag zu verbessern. In der Defense rechnet man mit der Rückkehr von David Bada, Christian Köppe, Jan Klenk und Nikolas Knoblauch. Jerome Manyema, Aurieus Adegbesan und Julian Annerwall sollten in der Offense wieder einsetzbar sein.

Info Schwäbisch Hall Unicorns – Stuttgart Scorpions. Samstag, 17 Uhr

