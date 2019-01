Hallenfußball Von Bambini bis B-Jugend

Schwäbisch Hall / Hartmut Ruffer

Wenn die Parkplatznot am Schulzentrum West sehr groß ist, dann ist das im ­Winter meist ein Zeichen dafür, dass der Haller-Tagblatt-Cup ­ausgespielt wird. Am ver­gan­genen Wochenende kurvten viele Eltern, Trainer und Betreuer mit ihren Autos umher, ehe sie doch noch irgendwo ein Plätzchen für ihren fahrbaren Untersatz fanden.

In den Hallen herrschte ebenfalls Hochbetrieb. Samstagfrüh hatten die Organisatoren mit den größten Stress. Die Bambini-Runde stand auf dem Programm. Der F-Jugend-Trainer der SSV Hall, Klaus Zindulka, übernahm das Aufwärmprogramm und fragte die maximal Sechsjährigen: „Habt ihr Bock auf Fußball?“ Das laut geschriene „Jaaaaaa!“ war nicht zu überhören.

Bei Bambini-Spielrunden entwickeln sich häufig kleine Dramen. Da wurde ein Akteur von einem Ball am Kopf getroffen oder der Gegner war überlegen. In beiden Fällen flossen ab und zu Tränen, die durch Eltern und Betreuer getrocknet wurden. Die Tischtennisbanden erwiesen sich als nicht optimal, um das Spielfeld zu begrenzen. So standen Betreuer mit im Feld und versuchten, den Ball im Spiel zu halten, was teilweise gelang. Den Kleinen war das egal, sie hatten nur Augen für den Ball und bejubelten jeden Treffer auf die aufgestellten Matten, die als Tor fungierten.

Weite Anreise

Beim ersten Wochenende des HT-Cups waren neben den vielen lokalen und regionalen Teams auch Mannschaften dabei, die eine weitere Anreise hatten. So hatten die C2-Junioren des FV Löchgau rund 75 Kilometer zu bewältigen, ehe sie ankamen. Trainer Hansi Musch erklärte: „Es gibt nur wenige Turniere, die eigens für C2-Junioren, also für den jüngeren Jahrgang, ausgeschrieben sind. Das ist hier der Fall, deshalb sind wir hier.“ Auch wenn es für den Nachwuchs des FV das erste Hallenturnier des Jahres war, zeigten die Akteure beeindruckende technische Fertigkeiten. Den TSV Obersontheim schlugen sie 8:0. „Alles andere als das Erreichen des Endspiels gegen Backnang wäre eine negative Überraschung“, so Musch. Das von ihm prognostizierte Finale gewann Löchgau dann mit 4:3 nach Neunmeterschießen.

Die C2-Junioren spielten in der Halle 2 nach Futsal-Regeln, also ohne Bande und mit dem etwas kleineren, sprungreduzierten Ball. Musch und seinen Löchgauer Spielern kam das entgegen. „Es ist gut, dass in der Halle auch seitlich so viel Platz ist.“ Da konnten die Spieler auch mal kontrolliert den Sprint austrudeln lassen, ohne in Gefahr zu geraten, gegen eine Wand zu rennen. In Halle 1 dagegen wird traditionell mit Bande an den Seiten gespielt, sodass ab und an kräftig gebolzt wurde. Auch das gehört zum Haller-Tagblatt-Cup. Jedes Kind, ob technisch versiert oder nicht, soll Spaß am Fußball haben. Beispielhaft dafür stand der große Jubel der E-Junioren des SC Bibersfeld nach einem 1:0-Erfolg in der Gruppenphase.

Die Organisatoren der SSV Schwäbisch Hall waren am Sonntag froh gestimmt. Zwar hatten die B-Junioren des TSV Pfedelbach kurzfristig absagen müssen, aber ansonsten verlief fast alles nach Zeitplan. Einen Engpass gab es zeitweise unfreiwillig bei den Ehrenamtlichen. Einige Helfer mussten wegen eines Virus kurzfristig absagen. Volker Seyboth berichtete, dass es kaum Verletzungen gegeben habe. „Ab und zu wurde mal ein Kühlpad verlangt. Ein Kind hat aber anscheinend auch den Virus gehabt, denn es musste sich spontan in der Halle übergeben.“