American Football Unicorns ziehen ins Halbfinale ein

Schwäbisch Hall / Viktor Taschner

Beim 37:14-Sieg der Schwäbisch Hall Unicorns im Viertelfinale gegen Köln wechseln sich in der Offense Licht und Schatten ab. Die Defense legt hingegen eine blitzsaubere Partie hin.

Er reckt seine langen Arme in die Höhe und packt den Ball, der lange durch die Luft segelt. Dann legt er den Turbo ein und schüttelt seinen Gegenspieler mit zwei schnellen Schritten ab. Zwei Sekunden später springt Tyler Rutenbeck vor Freude in der Endzone. Ausgerechnet er erzielt im Playoff-Viertelfinale den ersten Touchdown, mit dem die Haller bei noch 6:14 Minuten im ersten Viertel mit 7:0 in Führung gehen.

Auch Head Coach Jordan Neuman hat ein Lächeln im Gesicht, nachdem Rutenbeck von der kompletten Mannschaft abgeklatscht wird. Sehr lange hat der US-Amerikaner in dieser Saison keine Bälle fangen können. Wegen einer Achillessehnenverletzung hat er weite Teile der regulären Saison nicht das grüne Unicorns-Trikot tragen können. Nach diesem langen Pass von Quarterback Marco Ehrenfried und dem 82-Yards-Touchdown darf sich Rutenbeck aber diesmal wieder feiern lassen.

Ian Gehrke auf Rutenbeck

Es ist das erste „Big Play“ der Haller an diesem Tag, und es sollte nicht das letzte sein. Jedoch sollte nicht vergessen werden, dass neben den Glanzmomenten die Unicorns sich in der Offense oftmals schwer taten gegen eine solide Kölner Defense. „Wir haben zu viele Spielzüge nach dem Motto alles oder nichts gehabt“, beschreibt Neuman nach dem Spiel. Die konstanten Raumgewinne über drei, vier Yards sind an diesem Samstagnachmittag eher die Seltenheiten. Entweder die Haller überbrücken mit einem Ball fast das ganze Feld oder sie werden früh von den Crocodiles gestoppt. Fast pausenlos üben die Gäste Druck auf Marco Ehrenfried aus, weil die mit mehreren Spieler versuchen, ihn anzugreifen. Allerdings lassen die Kölner so im Hinterfeld mehr Raum für die langen Pässe auf die Haller Receiver.

Auch eigene Fehler machen den Unicorns an diesem Tag das Leben schwer. In guter Feldposition klappt eine Ballübergabe von Ehrenfried auf Maurice Schüle nicht. Den Fumble (freier Ball) erobern die Kölner. Fast eine Kopie des Geschehens folgt im dritten Quarter, als diesmal Rutenbeck nach einem gefangenen Pass 20 Yards vor der Endzone losläuft, aber sich das Spielgerät aus der Hand schlagen lässt. Wieder holen sich die Gäste den Ball zurück.

Aber dann zeigen sich die Haller wieder von ihrer Schokoladenseite. Erst holt sich der überragende Linebacker Daniel Emmanuel seinerseits einen Fumble. Und dann greifen die Unicorns in die Trickkiste. Ehrenfried wirft seitlich zu Receiver Ian Gehrke, der von der eigenen 42-Yard-Linie einen präzisen Ball nach vorne wirft. Wieder pflückt sich Tyler Rutenbeck das Ei und läuft noch ein paar Meter in die Endzone (17:0). „Ich habe Ian schon als zehnjährigen Jungen Bälle werfen sehen. Ich wusste, dass er das kann“, erzählt Neuman. Schon im letztjährigen Halbfinale gegen Kiel hat Hall diesen Spielzug gewählt. Damals hat Nate Robitaille seinen Receiver-Kollegen Rutenbeck per langen Pass in Szene gesetzt.

Verlassen können sich die Gastgeber an diesem Tag auf ihre Verteidiger. Die Kölner schaffen es höchstens bis zur Mittellinie, aber danach stoppen die Haller die Crocodiles. Christian Köppe gelingt im vierten Viertel eine Interception. „Unsere Defense hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Alle elf können wichtige Plays für uns machen. Und sie werden sehr gut gecoacht“, lobt Neuman seinen Defense Coordinator Johannes Brenner.

Nach Köppes Interception sorgen die Unicorns mit einem Touchdown von Christian Hafels 6:45 Minuten vor dem Ende für die Vorentscheidung (24:0). Die müder werdenden Kölner kommen aber nach einem geblockten Punt auf 24:6 heran. Jedoch klappt bei den Unicorns auch einmal das Laufspiel. Chuka Okpalobi nimmt über die linke Seite Fahrt auf und kommt erst nach 45-Yards in der Endzone zum Stehen (30:6). Jeweils ein weiterer Touchdown auf beiden Seiten stellen das Endergebnis von 37:14 her.

Am Samstag, 29. September, bekommen die Unicorns nun Besuch aus Sachsen. Im Halbfinale geht es gegen die Dresden Monarchs. Neuman: „Dresden hat einige der besten Spieler in Deutschland und in Summe hat das Team keine echten Schwächen. Das wird sicher ein enges Spiel.“