Mit einer soliden Leistung überzeugten die Schwäbisch Hall Unicorns am Sonntag im Lindenhofstadion in Weingarten bei Ravensburg. Gegen die Ravensburg Razorbacks verbuchten sie einen verdienten 49:12-Erfolg und bleiben weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze in der Süd-Gruppe der GFL.

Überraschend hatten die Unicorns am Sonntag doch weniger Ausfälle zu beklagen als sie zunächst befürchtet hatten. Wegen einiger Corona-Infektionen im Nati...