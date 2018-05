American Football Unicorns schlagen Ingolstadt

Ingolstadt / Axel Streich

Vor dem Spiel am Samstag im Ingolstädter ESV-Stadion waren es Verletzungssorgen, die die Trainer beider Teams plagten. Während die Ingolstädter insbesondere im Defense-Backfield improvisieren mussten, waren es auf Haller Seite die Receiver, die Umstellungen notwendig machten. Tyler Rutenbeck konnte wegen einer Knöchelverletzung nicht eingesetzt werden und Nathaniel Robitaille ging angeschlagen ins Spiel.

Die Rolle von Rutenbeck übertrug Head Coach Jordan Neuman an Christian Hafels – und das mit Erfolg. Mehrfach fing Hafels lange Pässe von Ehrenfried sicher und er erzielte im dritten Viertel sogar einen Touchdown für Hall. „Christian hat ein starkes Spiel gemacht und Tyler gut ersetzt“, lobte Neuman nach dem Spiel den von Kempten nach Hall gewechselten Passempfänger.

Besonders gut aufgelegt präsentierte sich erneut die Haller Defense. Wie schon beim Auswärtsspiel in Kirchdorf gelang es den TSG-Verteidigern auch gegen die Dukes, den gegnerischen Angriff zu kontrollieren. Um Punkte zu erzielen, mussten die Gastgeber einen Fehler der Unicorns-Offense ausnutzen, denn gegen die Haller Defense gab es für sie kein Durchkommen. Highlights der Haller Verteidigungsarbeit waren die Pass-Interceptions von Gerhard Jäger und Cody Pastorino sowie ein geblockter Fieldgoal-Versuch der Dukes Anfang des zweiten Viertels.

Ehrenfried läuft selbst

Nur in den ersten Spielminuten hatten die Ingolstädter Hoffnung, den favorisierten Unicorns ein Schnippchen zu schlagen. Mit ihrem ersten Ballbesitz arbeiteten sich die Haller mit einem langen Pass auf Christian Hafels schnell an die Dukes-Endzone heran. Ein weiterer Pass auf Yannick Baumgärtner hätte die Führung bringen sollen, doch der Ball sprang ihm von der Hand und landete in den Armen des Dukes-Verteidigers Ruben DeRuyter. Die Euphorie der Dukes dauerte allerdings nicht lange an. Nach drei erfolglosen Versuchen kam Hall wieder in Ballbesitz und diesmal vollendete Quarterback Marco Ehrenfried mit einem Zwei-Yard-Lauf selbst zum 7:0 (alle Points after Touchdown, PAT Tim Stadelmayr).

Kurz darauf war es Cody Pastorino, der mit einer persönlichen Unicorns-Premiere glänzen konnte. Der Italoamerikaner spielt im fünften Jahr als einer der besten Verteidiger bei den TSGlern und konnte in dieser Zeit bereits 17 gegnerische Pässe abfangen. Seine 18. Interception verwandelte er am Samstag nach einem 30-Yard-Lauf erstmals auch in einen Touchdown zur Haller 14:0-Führung.

Noch vor dem ersten Seitenwechsel oblag es dem wieder genesenen Danny Washington, die Dukes in einem vierten Versuch mit nur einem geforderten Yard Raumgewinn zu überraschen. Mit einem klassischen „Break Away“ lief er zum 21:0 über 54 Yards bis in die Ingolstädter Endzone. Anschließend erhöhte Aurieus Adegbesan nach Pass von Ehrenfried auf 28:0.

In der Folge kamen die Dukes mit einer sehenswerten Pass-Interception inklusive 60-Yard-Return von Sterry Codrington (PAT Timo Benschuh) zu ihren einzigen Punkten an diesem Tag. Mit auslaufender Spieluhr erhöhte Tim Stadelmayr mit einem 34-Yard-Fieldgoal zum Halbzeitstand auf 31:7.

Die zweite Halbzeit begann mit einem sehenswerten Kickoff-Return über 85 Yards von Halls Raheem Wilson zum 38:7. Wenig später war es Christian Hafels, der nach einem 15-Yards-Pass von Ehrenfried seine starke Leistung mit einem Touchdown zum 45:7 veredelte. Bereits ab Mitte des dritten Viertels konnte Neuman wieder der zweiten Garde Spielzeit geben. Sie brachten den Haller Sieg ohne weitere Punkte auf beiden Seiten kontrolliert nach Hause.