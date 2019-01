Tischtennis TTC will überraschen

TTC will überraschen

Michelfeld / Klaus Schmelzle

Das vorgezogene Finale der beiden stärksten

Hohenloher Tisch­ten­nis­teams findet heute um 20 Uhr in der Michelfelder Sporthalle statt. Der Oberligist TTC Gnadental trifft auf den Regionalligisten Spvgg Satteldorf.

Gnadental tritt mit Valeriy Rakov, Daniel Horlacher und Florian Saljani an. Auch Satteldorf wird voraussichtlich mit seiner stärksten Formation mit Gabriel Stephan, Manuel Mangold und Heiko Bärwald nach Michelfeld kommen. Das TTC-Trio befindet sich derzeit in glänzender Form und möchte endlich mal wieder einen Sieg landen. Satteldorf gewann alle Finals in den letzten drei Jahren gegen den TTC.

Stephan ist favorisiert

Leicht wird es jedenfalls nicht für die Gnadentaler, weil Gabriel

Stephan immer noch eine Klasse für sich ist. Beim Pokal sind die Siegchancen des Außenseiters aus Gnadental ohnehin geringer, weil nur maximal sieben Partien gespielt werden. Gabriel Stephan kann allein zwei Einzelpunkte und einen Doppelpunkt gewinnen. Dann müssen die Gnadentaler alle anderen Partien für sich entscheiden, wenn der erhoffte Einzug ins Halbfinale klappen soll.

Die weiteren drei Viertelfinalbegegnungen sind noch nicht

terminiert. Dabei trifft der TSV Niedernhall auf die TSG

Öhringen und die Spvgg Satteldorf II empfängt den SC Buchenbach. Der TSV Roßfeld hat ein Freilos.

Für die Gnadentaler ist der Pokal eine Art Warmspielen für die Liga: Am Sonntag empfängt der TTC Gnadental den TTC Odenheim, der in der Oberliga-Tabelle hinter dem TTC Gnadental (Rang 8, der die Abstiegsrelegation bedeutet) auf dem ersten Abstiegsplatz steht. Beide Mannschaften haben bislang sechs Punkte auf ihrem Konto. Die Hinrundenpartie gewann Gnadental mit 9:4.

Info TTC Gnadental – Spvgg Satteldorf, heute, 20 Uhr, Sporthalle Michelfeld