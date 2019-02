Leichtathletik TSG-Läufer erfolgreich beim Crosslauf

Stockach / Christoph Müller

Sieben Medaillen brachte die TSG-Läufergruppe von den baden-württembergischen Crosslauf-Meisterschaften aus Stockach mit nach Hause. Allein vier Mannschaftsmedaillen, davon zwei Titel, zeigten, wie breit aufgestellt das Mittel- und Langstrecklerteam zurzeit ist. Auf einem äußerst anspruchsvollen Kurs mit vielen Unebenheiten, Anstiegen und teilweise vereisten Passagen mussten alle Athleten an ihre Leistungsgrenze gehen.

Schon im ersten Lauf der Schüler U 16 über 2100 Meter machte Henning Scholl (M 15) von Anfang an das Tempo, konnte seine Verfolger jedoch nicht ganz abhängen, sodass im Endspurt Nicolas Börsken (Schorndorf) und Marc Hegele (Aalen) noch knapp an ihm vorbeiziehen konnten. Der dritte Platz war für den überwiegend Triathlon betreibenden Scholl gegen die Spezialisten trotzdem ein großer Erfolg. Völlig überraschend belegte sein Vereinskamerad Marko Kircher bei den 14-Jährigen ebenfalls den dritten Rang. Zusammen mit Hannes Siewert, der Siebter wurde, belegten die drei Triathleten

in der Mannschaftswertung ei-

nen ausgezeichneten zweiten Platz.

Am Start verhalten

Bei den Mädchen in der gleichen Altersklasse waren neben der „altgedienten“ Susanna Sartor mit Anna Emilia Schmutz und Elise Lörcher zwei Neulinge bei Crossmeisterschaften am Start. Sartor begann etwas verhalten, hatte sie doch wegen einer Verletzung drei Wochen Trainingsausfall. Im Verlauf des ebenfalls 2100 Meter langen Rennens kam sie jedoch immer besser in Schwung und lief als Zehnte bei den 15-Jährigen ins Ziel. Schmutz zeigte ein starkes Rennen und wurde Sechste in der Altersklasse W 14. Lörcher vervollständigte als Dreizehnte die Mannschaft, die einen unerwarteten dritten Rang belegte.

Bei den Mädchen in der Altersklasse U 18 hatte Trainer Erich Quenzer eher auf eine Medaille gehofft. Die drei Läuferinnen Emilia Binnig, Adeline Gramm und Leonie Mauer zeigten über 3100 Meter dann auch eine geschlossene Mannschaftsleistung. Sie belegten die Plätze 10, 13 und 14. Großer Jubel brach im Haller Lager aus, als feststand, dass die drei mit acht Punkten Vorsprung gegenüber der LSG Aalen den Meistertitel gewonnen hatten. Nach einem zweiten und einem dritten Platz bei den Waldlaufmeisterschaften der vergangenen Jahre war dies der verdiente Lohn für ihre harte Trainingsarbeit.

Höhepunkt und Abschluss der Meisterschaften war in Stockach der Wettbewerb der Männer und Senioren über 9100 Meter. Danny Schneider, der ja bereits das 40. Lebensjahr erreicht hat, zeigte sein Talent auf dem kräfteraubenden Wiesengelände und mischte auch bei den Aktiven vorne mit. Dort duellierten sich Frederik Henes (Freiburg) und Florian Röser (Konstanz), der in Schwäbisch Hall als fünffacher Dreikönigslaufsieger bekannt ist. Dieses Mal musste er sich dem jungen Freiburger jedoch knapp geschlagen geben.

Mit einer fulminanten Schlussrunde kam Danny Schneider als insgesamt Sechster ins Ziel und ließ renommierte Läufer wie den letztjährigen DM-Zehnten Lorenz Baum (Tübingen) hinter sich. Seine Überlegenheit zeigt der Vorsprung von sage und schreibe 3:39 Minuten auf den Zweitplatzierten in seiner Altersklasse. Auch die Mannschaftswertung der Altersklasse M 35/40 war eine klare Angelegenheit für die Läufer der TSG Schwäbisch Hall, da Johannes Weingärtner auf Platz 5 und Christian Wachter auf Rang 6 bei den 35-Jährigen ebenfalls gute Leistungen zeigten.