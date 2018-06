Leichtathletik Rekorde von Haller Athletinnen

Stella Rubrech rennt mit vollem Tempo. In ihren Händen hält sie den Stab, mit dem sie sich anschließend in die Höhe katapultiert. © Foto: Ralf Görlitz

Schwäbisch Hall / Heinz Comi/Christoph Müller

Sowohl Keesha Polk (TSG Hall) als auch Stella Rubrech (WGL Hall) stellen bei den süddeutschen Meisterschaften in Erding neue Kreisrekorde auf.

Bei den süddeutschen Meisterschaften im bayerischen Erding hat die kleine Truppe der WGL Schwäbisch Hall beachtliche Erfolge erzielt. Vier WGL-Mädchen sind in Erding an den Start gegangen, wobei man nicht unbedingt mit einer Medaille rechnen konnte. Aber wie so oft wuchs eine Stabhochspringerin über sich hinaus und holte sich den Vizemeistertitel. Diesmal war es die U 18-Springerin Stella Rubrech (WGL/Post-SG), die in der Meldeliste zwar nur die fünftbeste Leistung der zwölf Teilnehmerinnen stehen hatte, sich aber im Wettkampf enorm steigerte.

Geteilter Kreisrekord

Dabei sah es anfänglich gar nicht gut aus. Bereits bei der Anfangshöhe (3,30 Meter) benötigte sie zwei Versuche und musste bei ihrer bisherigen persönlichen Bestleistung von 3,60 Meter sogar in den dritten Versuch, den sie aber nach einer deutlichen Traineransage nervenstark meisterte. Umso größer war die Freude als sie dann auch die 3,70 Meter im zweiten Versuch überqueren und eine neue Bestmarke aufstellen konnte. Damit hatte sie überraschenderweise den süddeutschen Vizemeistertitel bereits sicher in der Tasche. Ihre einzig noch verbliebene Konkurrentin Sarah Vogel (LG Seligenstadt) schaffte auch die 3,80 Meter im ersten Versuch sicher, sodass Rubrech die 3,80 Meter angehen konnte. Nach zwei misslungenen Versuchen machte die 16-Jährige wieder im dritten Versuch ihr Meisterstück und schaffte auch noch die 3,80 Meter. Beide Springerinnen scheiterten dann an 3,90 Meter, sodass aufgrund der Fehlversuchsregel der Sieg nach Hessen ging.

Mit 3,80 Meter gehört der Schützling von Trainer Jochen Eberhart damit plötzlich zum Kreis der Medaillenkandidatinnen bei den deutschen Jugendmeisterschaften Ende Juli in Rostock. Bisher sind nur drei U 18-Mädchen höher gesprungen als Stella Rubrech. Mit dieser Höhe ist sie auch neue Kreisrekordhalterin in der Jugendklasse und selbst in der Frauenklasse Mitinhaberin des Kreisrekordes, nachdem erst vor einer Woche Nicole Butz diesen auf 3,80 Meter steigern konnte.

Auch U 18-Athletin Alina Etzel (WGL/Post-SG) zeigte eine starke Form beim Hochsprung. Von ihrem Meldeplatz 16 (von 23 Meldungen) konnte Alina sich in der Endabrechnung auf den sechsten Platz verbessern. Sie sprang eine neue persönliche Bestleistung mit 1,66 Metern.

Nicole Butz wird Vierte

Am Folgetag waren die WGL-Frauen am Start, wobei mit Manuela Herr eine U 20-Stabhochspringerin eine Klasse höher antrat. Mit Platz 6 (3,20 Meter) konnte sie zwar zufrieden sein, doch für eine neue Bestleistung reichte es an diesem Tag nicht. Die 20-jährige Nicole Butz erreichte mit guten 3,70 Metern Rang 4. Für die Bronzemedaille hätte sie an diesem Tag die 3,80 Meter im ersten Versuch überspringen müssen. Bereits an diesem Samstag darf sie bei den deutschen U 23-Meisterschaften in Heilbronn erneut ihr Können unter Beweis stellen.

Dass Keesha Polk von der TSG Schwäbisch Hall sich derzeit in einer guten Form befindet, bewies die junge Untermünkheimerin bereits kürzlich: Kreisrekorde über 100 und 200 Meter sowie im 100-Meter-Hürdenlauf. Das brachte Polk zwei Landesmeistertitel und den Aufstieg in die erweiterte deutsche Spitze in der Altersklasse U 18. Bei den süddeutschen Meisterschaften in Erding setzte sie noch einen drauf und pulverisierte ihre Bestleistungen sowohl über die Hürdenstrecke als auch über die 200-Meter-Distanz.

40 Teilnehmerinnen nahmen den 100-Meter-Hürdenlauf in Angriff. Im Endlauf schaffte es Polk, ihre Hürdenüberquerung besser auszuführen als noch im Vorlauf. Auch der Schwungarm unterstützte optimal den Hürdenrhythmus. Die Untermünkheimerin kam nach sehr starken 13,87 Sekunden als Zweite ins Ziel. Die Winzigkeit von zwei Hundertstelsekunden vor ihr lag Gesa Tiede (USC Mainz). Mit ihrer Zeit unterbot Keesha Polk ihren eigenen Kreisrekord um mehr als zwei Zehntelsekunden.

Vier Zehntel schneller

Am zweiten Tag der Meisterschaften wollte Keesha Polk ihre persönliche Bestzeit von 24,89 Sekunden über 200 Meter, die sie vor einer Woche erzielt hatte, bestätigen. Im Vorlauf zeigte sie ein kontrolliertes Rennen und siegte in guten 25,22 Sekunden. Im Finale begann die junge TSG-Athletin mit einem fulminanten Antritt und einem sauberen Kurvenlauf. Auf der Zielgeraden spielte sie ihre Lockerheit aus und lief nach 24,48 Sekunden über die Ziellinie. Dies bedeutete eine erneute Steigerung ihrer Bestzeit um vier Zehntelsekunden – eine Welt im 200-Meter-Lauf. Der verdiente Lohn war die erhoffte Goldmedaille und die Gewissheit, gleich in mehreren Disziplinen für die in fünf Wochen stattfindenden deutschen Jugendmeisterschaften sehr gut gerüstet zu sein.