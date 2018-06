Karate Strategische Meisterleistung

Erfurt / est

Nachdem Tim Steiner von 2016 an fast alle großen Turniere gewonnen hatte oder zumindest im Finale stand, wurde er Ende April vom Bundestrainer Thomas Nitschmann zur Kadersichtung nach Northeim eingeladen. Bei dieser Kadersichtung wurden zugleich die Nominierungen für das Qualifikationsturnier in Kroatien für die diesjährigen Olympischen Jugendspiele in Buenos Aires erteilt.

Tim zeigte dort seine Klasse, verlor keinen seiner sieben Kämpfe und warf so den bisherigen Kaderathleten Paul Meißner in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm aus dem Bundeskader. Nun hat er selbst diese Position inne, muss sich aber nun auch beweisen. Es reicht nicht mehr, auf Landes- und Bundesebene gute Kämpfe zu bestreiten, es zählen Titel. Seinen ersten hat er sich als Landesmeister 2018 schon geholt, aber auch den des deutschen Meisters wollte der 16-jährige Tim Steiner unbedingt holen. Der erwähnte Druck war in der Anfangsphase des Turniers in Erfurt allerdings deutlich spürbar.

Mühsamer Auftakt

In Tim Steiners erstem Kampf stand es nach der regulären Kampfzeit 0:0. Steiner war aber offensichtlich der bessere Kämpfer, gewann nach Schiedsrichterentscheid einstimmig. Allerdings war dieses 0:0 für sein Selbstbewusstsein nicht förderlich. Im zweiten Kampf lag er nach einer Minute mit 0:3 hinten. Als sein Trainer Köksal Cakir das bemerkte, übernahm er selbst das Coaching. Nach einer blitzartigen Taktikänderung während der verbleibenden Minute, kämpfte Tim Steiner plötzlich wie ausgewechselt. Er holte drei Punkte innerhalb von 40 Sekunden, es stand 3:3. Allerdings hätte bei einem Gleichstand sein Gegner gewonnen, da dieser den ersten Punkt erzielt hatte. Doch Tim Steiner punktete nach der „Kopfwäsche“ noch einmal. Nun schien das Eis gebrochen. Alle weiteren Kämpfe gewann der Mainhardter souverän und zog ins Finale ein. Dort wartete nun der „entthronte“ Bundeskader-Athlet Paul Meißner, der Steiner vor drei Wochen noch deutlich geschlagen hatte. Diesmal aber war der Mainhardter stärker und hielt dem Druck stand: Er siegte nach den zwei Minuten Kampfzeit mit 3:0.

Dieser Sieg wurde von seinem Trainer, dem Bundestrainer, aber auch dem Coach seines Gegners als strategische Meisterleistung gewertet. Mit solch einer Raffinesse, die Tim bei diesem Finale aufblitzen ließ, kann er auch international ganz weit vorne mitkämpfen.

Ende des Monats findet im kroatischen Umag das Qualifi­kationsturnier für die Olympischen Spiele der Jugend statt, ­

die im Oktober in Buenos Aires ausgetragen werden. Zieht Tim Steiner in Umag ins Finale ein, wird er für Buenos Aires nominiert.