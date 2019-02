Leichtathletik Steinmeyer springt zum Landestitel

Ulm / Heinz Comi

Der Medaillenregen für die Leichtathleten der WGL/Post-SG Schwäbisch Hall geht weiter. Bei den württembergischen U-16-Hallen-Landesmeisterschaften in Ulm errangen drei WGL-Schülerinnen eine Medaille. Neben der vielseitig begabten Evelyn Sturm (Bronze im Weitsprung) waren es erneut die Stabhochspringerinnen Tamineh Steinmeyer und Laura Bürk (alle WGL/Post-SG), die für Medaillenglanz sorgten.

Konkurrenz aus Ulm

Im vergangenen Jahr waren Steinmeyer und Bürk mit 2,66 Metern und 2,50 Metern in der Schülerklasse W 13 führend in Württemberg. Dennoch war Steinmeyer bei den Hallenmeisterschaften in Ulm nicht unbedingt in der Favoritenrolle, da ihre schärfste Konkurrentin, Dana Aehle aus Ulm, in diesem Jahr mit 2,70 Metern bereits höher als die WGL-Athletin gesprungen war. Trainer Jochen Eberhart war aber bereits im Vorfeld zuversichtlich, dass die 14-jährige Schülerin aus Westheim sich steigern kann.

Probleme bei Stabwahl

Durch die üblichen Probleme bei der Auswahl des richtigen Stabes hatte Steinmeyer bereits bei 2,50 Meter, dann bei 2,60 Meter und auch bei ihrer neuen persönlichen Bestleistung von 2,70 Meter jeweils einen Fehlversuch aufzuweisen. Damit lag sie im Wettbewerb vorläufig nur an zweiter Stelle, da ihre Konkurrentin bis einschließlich 2,70 Meter alle Höhen im ersten Versuch geschafft hatte. Bei 2,80 Meter war die WGL-Schülerin dann richtig eingestellt und nahm diese Höhe gleich im ersten Versuch, was ihre Ulmer Konkurrentin so beeindruckte, dass sie nicht mehr kontern konnte. Groß war natürlich die Freude im WGL-Lager über den ersten Landesmeistertitel bei ihrer ersten Teilnahme an einer offiziellen WLV-Meisterschaft.

Bürk auf Platz 3

Das gute Abschneiden der WGL-Springerinnen komplettierte Laura Bürk (ebenfalls W 14) mit übersprungenen 2,50 Metern, womit sie unter den sieben Teilnehmerinnen Dritte wurde und die Bronzemedaille erhielt.

Bei ihrer Bronzemedaille im Weitsprung W 14 musste sich Evelyn Sturm gegen 17 Konkurrentinnen durchsetzen, was mangels geeigneter Hallentrainingsmöglichkeiten in Schwäbisch Hall gar nicht so einfach war. Obwohl sie 2018 mit 5,26 Metern Jahrgangsbeste war, musste sie in Ulm aufgrund ihres ungleichmäßigen Anlaufs sogar erst einmal um die Finalteilnahme der besten acht zittern. Nur in ihrem vierten Versuch kam sie mit 4,92 Metern annähernd an ihre Freiluftbestmarke heran, was in der Endabrechnung zwei Zentimeter hinter Silber lag.

Verletzung am Knie

Damit ging auch die Spekulation von Trainer Frank Herr auf, der Sturm nahelegte, auf den 60-Meter-Sprint zu verzichten. Der Grund war eine kleine Beule am Knie, die sich Sturm vor dem 60-Meter-Hürdenfinale zuzog. Trotz Beule und schlechtem Start gelang ihr mit 9,66 Sekunden (Vorlauf 9,63) der sechste Platz unter 29 Hürdenläuferinnen.

Zwei persönliche Bestmarken

Ihre Vielseitigkeit bewies sie mit Platz 8 und Einstellung ihrer Bestmarke von 1,48 Metern im Hochsprung und Platz 9 mit neuer Bestmarke von 8,69 Metern im Kugelstoßen, wobei Trainer Frank Herr nach den guten Trainingseindrücken ihr durchaus auch mehr zugetraut hätte. Mit der Gesamtleistung war Herr allerdings sehr zufrieden, zumal die Hallensaison für die WGL-Techniker nicht im Vordergrund steht. Das Trainingsziel ist eindeutig auf den Saisonhöhepunkt, die Freiluftmeisterschaften im Sommer, ausgerichtet.