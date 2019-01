Basketball Starker Cevriz, starke Mannschaft

Ulm / ruf

Die Flyers setzen ihren Höhenflug fort: Der Erfolg in Ulm war der siebte in Folge. Mittlerweile hat die Mannschaft von Headcoach Sova Taletovic nur noch zwei Punkte Rückstand auf den zweiten (Ulm) und dritten Platz (Reutlingen).

Das Hinspiel gegen BB Ulm hatten die Haller Regionalligabasketballer noch deutlich verloren. Nun fehlten den Ulmern zwar zwei Akteure aus dem Hinspiel, „der qualitative Unterschied war aber nicht so groß“, urteilte Sova Taletovic. Lediglich im ersten Viertel gestatteten die Schwäbisch Haller ihrem Gegner 20 Punkte. „Die Ulmer starten immer stark. Sie waren auch gegen uns sehr schnell. Aber als wir uns dann darauf eingestellt hatten, haben wir die Kontrolle übernommen.“

Angeführt von einem starken Dalibor Cevriz, der mit 39 Zählern mehr als die Hälfte aller Haller Punkte erzielte, lag die TSG schon zur Pause vorne (41:33). „Natürlich war Dalibor überragend, aber es war nicht so, dass seine Mitspieler ihm den Ball gegeben haben und er alleine marschiert ist. Das ganze Team hat es gut gemacht, vor allem in der Defense“, verteilte der ehemalige bosnische Nationalspieler Lob.

Acht Spieler waren für die TSG Hall in Ulm dabei, darunter auch Jozef La Rosa. Er musste mehrere Wochen wegen einer Fußverletzung pausieren. „Richtig fit war er noch nicht, aber er konnte rund 15 Minuten spielen. Er hat uns sehr geholfen, gerade in der Schlussphase“, so Taletovic.

Dort erkämpfte sich La Rosa einige Rebounds, sodass die Ulmer nicht mehr näher an die Haller heranrücken konnten. Für das junge Ulmer Team – BB ist die Nachwuchsabteilung des Bundesligisten Ratiopharm Ulm – war es erst die dritte Niederlage.

Die Haller haben lediglich eine Niederlage mehr und bestreiten am kommenden Samstag das Spitzenspiel der Regionalliga Baden-Württemberg. Zu Gast ist dann der Spitzenreiter USC Heidelberg.