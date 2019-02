Basketball Stabile Abwehrarbeit

Haiterbach / ruf

Das Wort „Haiterbach“ führte bei Flyers-Headcoach Sova Taletovic bis zum vergangenen Wochenende fast schon zu allergischen Reaktionen. Seine Mannschaft hatte im Hinspiel unnötig einen Vorsprung in den Schlusssekunden aus der Hand gegeben. Nach dem Rückspiel dagegen ist der Bosnier gut gelaunt. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und lagen immer in Führung.“ Was ihn besonders freute: Die Defense-Arbeit. Seine Mannschaft habe viele Rebounds geholt. „Allein Sergi Marco Coll und Semir Gudzevic kamen zusammen auf 30 Rebounds“, ist sich Taletovic sicher.

Semir Gudzevic hatte den Flyers zuletzt gefehlt, besonders bei der überraschenden Niederlage gegen Konstanz wurde er vermisst. Nun zeigte er nach Worten seines Coachs eine gute Leistung. Einem Spieler spendete Taletovic ein Sonderlob: „Tim Seidl hatte zwar nur Kraft für 20 Minuten, hat aber in dieser Zeit hervorragend gespielt.“

Im Vorfeld hatte Sova Taletovic sich über den Gesundheitszustand seines Teams durchaus Gedanken gemacht. Schließlich konnte sein Topscorer Dalibor Cevriz unter der Woche wegen Krankheit und Schichtarbeit nicht trainieren. Letztlich reichte es beim Slowenen für 30 Minuten. Ivica Markovic fuhr zwar mit, kam aber schlussendlich nicht zum Einsatz. Auch er fehlte wegen Schichtarbeit unter der Woche im Training.

Die Atmosphäre in Haiterbach ist besonders. Die Kuckuckshalle war auch am vergangenen Sonntag mit 500 Zuschauern gefüllt, obwohl KKK nicht in der Spitzengruppe zu finden ist. „Das war alles top“, meinte Taletovic. Die Haiterbacher hatten wegen des verletzungsbedingten Ausfalls beider Center-Spieler den ehemaligen Bundesligaspieler Sascha Kesselring aus der eigenen zweiten Mannschaft reaktiviert. Der 33-Jährige hat immer noch hohes Niveau, konnte sich gegen die Haller Abwehr aber nur selten in Szene setzen.

So bleibt die TSG Schwäbisch Hall auf Rang 3. Am kommenden Wochenende spielen die Flyers gegen den punktgleichen Vierten BSG Ludwigsburg.