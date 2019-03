Heimvorteil Sieg über die Nervosität

Schwäbisch Hall / Hartmut Ruffer

Ein Lächeln huschte über das Gesicht von Michael Hartelt. Der Sportdirektor und Trainer des Fechtclubs Schwäbisch Hall blickte in Richtung seines Schützlings. „Wir haben ihm keine andere Wahl gelassen.“ Mit „ihm“ ist der 13-jährige Aaron-Eric Adler gemeint. Er vertrat die Farben des FC Hall beim Hoolgaascht-Turnier in der Juniorenkonkurrenz.

Der Youngster wollte gar nicht starten. „Er hat erst vier Turniere bestritten, aber noch kein Ranglistenturnier und traute es sich zuerst nicht zu, zumal er gegen wesentlich Ältere antreten muss.“ Doch der Trainer schickte seinen Schützling, der noch B-Junior ist, auf die Planche. „Er war total nervös, aber dann lief es gut.“ Aaron-Eric Adler lag gegen den Heidenheimer Erik Busch mit 3:4 zurück, gewann das Gefecht aber noch mit 5:4. „Großartig! Damit hat er die Chance, in die K.-o.-Runde zu kommen“, freute sich Michael Hartelt. „Ranglistenpunkte bekäme er damit auch.“ Die Hoffnungen erfüllten sich. Gegen den Mannheimer Michael Trebis, der auf der deutschen U-17-Herrendegen-Rangliste auf Rang 25 geführt wird, war nach der 6:15-Niederlage Schluss für Aaron-Eric Adler. Zwei Punkte erhielt der Fechter des FC Hall damit für die Landesrangliste. „Mehr war nicht drin“, urteilte Michael Hartelt.

Siege in der Vorrunde

Einige B-Junioren waren in Hall mit dabei. In der Vorrunde konnten sie mit manchem A-Junior mithalten, trotz geringerer Reichweite. Erst nach und nach waren die Älteren unter sich. Das Turnier für sich entscheiden konnte am Ende Janik Ritz vom Heidenheimer SB vor Alexander Kaltsamis aus Reutlingen. Adler-Bezwinger Michael Trebis wurde gemeinsam mit Vince Vogel (Heidenheim) Dritter.

Gespannt waren die FC-Verantwortlichen auf den Wettbewerb der 31 A-Junioren-Degenfechterinnen am vergangenen Sonntag. Dort starteten drei Hallerinnen. Aleyna Gündüz schied nach der Vorrunde aus. Besser lief es bei Melissa Scheurer und Corinne Bauer, die in ihren Ausscheidungsrunden jeweils zwei Siege verbuchten und sich so für die Direktausscheidung qualifizierten. Dort war für beide Endstation, aber sie sammelten Ranglistenpunkte. Den Sieg holte sich Giulia Albrecht vom Heidenheimer Sportbund, die in der Vorwoche noch bei den U-17-Europameisterschaften Deutschland vertreten hatte.

Nach dem Einzelwettbewerb standen noch die Mannschaftskämpfe an. Die drei Hallerinnen gewannen dabei die Bronzemedaille. Dies stand schon vor Beginn fest, da nur drei Juniorinnenteams gemeldet hatten. Doch das tat der Freude keinen Abbruch, schließlich war es eine Premiere: Erstmals hatte der FC Hall eine Damenmannschaft gestellt. Gegen die TSF Ditzingen verlor der FC Schwäbisch Hall mit 30:45. „Aleyna, Melissa und Corinne haben das Maximum aus ihren Möglichkeiten rausgeholt und sich gut präsentiert“, urteilte Hartelt. Es siegte der Heidenheimer SB.