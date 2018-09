American Football German Bowl: Schwäbisch Hall Unicorns gewinnen Halbfinale gegen Dresden

Schwäbisch Hall / Götz Greiner

Zum fünften Mal in Folge spielen die Haller Footballer im German Bowl - dem Spiel um die Meisterschaft der German Football League (GFL).

Ein bisschen wie ein Spaziergang hat es sich angefühlt, in der ersten Halbzeit: Die Schwäbisch Hall Unicorns besiegen die Dresden Monarchs mit 23:7. Der amtierende Meister der German Football League (GFL) fährt also wieder nach Berlin zum German Bowl - dem Finale der Playoffs im deutschen American Football.

Nach den ersten 24 Minuten stand es 16:0 (Zwei Touchdowns mit Extrapunkten und ein Safety). Die Dresdner blieben chancenlos.

Beim Stand von 14:0 nahmen die Unicorns beim vierten (und letzten) Versuch bei einem Spielzug an der 1-Yard-Linie nicht die Option des Field-Goals, das drei Punkte gegeben hätte. Stattdessen versuchten sie einenweiteren Touchdown. Das gelang allerdings nicht. Dresden kam deswegen wieder in die Offensive, kurz vor ihrer eigenen Tor-Zone.

Schon beim ersten Versuch rang die Unicorns-Defense die Dresdner Spieler innerhalb der Tor-Zone nieder - Safety für die Unicorns. So punkten Mannschaften nicht oft. Das hat zwei Punkte für die Unicorns bedeutet.

Dresden wird besser in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit wurde es doch noch ein richtiges Playoff-Spiel. Vor allem im dritten Viertel sah es danach aus, dass die Dresdner für die Unicorns gefährlich werden.

Ein abgefangener Pass in der Endzone sorgte für den Wechsel des Ballbesitzes. Der Ballfänger, Dresdens Nummer 6 Tim Hagmann, verhielt sich direkt danach unsportlich - zum zweiten Mal: Er wurde disqualifiziert. Die Dresdner preschten selbstbewusst nach vorne. Ihnen gelang ein Touchdown. Den Extrapunkt verwandelten sie auch. Doch das blieben die einzigen Punkte für die Sachsen.

„Die Unicorns waren einfach besser“

Im letzten Viertel war das Spiel dann zerfahren, mit vielen gelben Flaggen. Die Unicorns konnten mehrfach Pässe der Dresdner abfangen. Dadurch kam die Zone auf der Haller Seite nicht mehr richtig in Gefahr.

„Die Unicorns waren einfach besser“, sagte der Dresdner Trainer nach dem Spiel. Es habe auch an der Stimmung im Stadion gelegen, fügte er hinzu. Das sei für viele Spieler etwas neues gewesen.

German Bowl: Zugfahrt zum Finale nach Berlin

Die Haller werden am 13. Oktober im German Bowl in Berlin spielen - dem Finale der Playoffs. Dort können sie den Meistertitel verteidigen. Karten für den Fan-Zug können Fans ab Samstag, 22 Uhr, auf der Webseite der Unicorns kaufen. Gegner wird Frankfurt Universe sein. Gegen sie haben die Unicorns in der Saison zwei Mal knapp gewonnen.

