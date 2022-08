Mit einem 49:28-Erfolg bei den Allgäu Comets machten die Schwäbisch Hall Unicorns am Sonntag bereits am vorletzten Rundenspieltag zum zwölften Mal die Südmeisterschaft in der GFL klar. Vor 150 mitgereisten Haller Fans sicherten sie sich damit auch das Heimrecht im Viertelfinale und in einem mög...