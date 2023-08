Die Marburg Mercenaries kommen am Samstag zum letzten Heimspiel der Schwäbisch Hall Unicorns in der regulären Saison der GFL in den Haller Optima-Sportpark. Kickoff ist um 17 Uhr. Die Pregame Show ab 16.30 Uhr wird einen Ausblick auf die Playoffs geben und ein Interview zum Charity Game mit Gäste...