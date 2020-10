Nach der Corona-bedingten Absage der GFL-Saison 2020 war damit nicht mehr zu rechnen: Am Samstag, 24. Oktober, darf das GFL-Team der Schwäbisch Hall Unicorns in diesem Jahr doch noch aufs Footballfeld! Um 18 Uhr wird man an diesem Tag bei den Stuttgart Scorpions im GAZi-Stadion unter dem Stuttgart...