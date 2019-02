Basketball Schlechte Erinnerungen

Schwäbisch Hall / Hartmut Ruffer

Die Niederlage gegen Konstanz am vergangenen Wochenende wirkt nach. „Das war ein Schock“, so Flyers-Headcoach Sova Taletovic. Nach acht Siegen unterlag Hall einem Abstiegskandidaten. Hätte die TSG gewonnen, wäre sie im Aufstiegsrennen gewesen. Die Chance, zum Spitzenduo Ulm und Heidelberg aufzuschließen, ist vertan. Nun geht es nach Haiterbach. In der Vorrunde gab Hall in den letzten 90 Sekunden noch einen Sieben-­Punkte-Vorsprung aus der Hand, unterlag mit 88:91.

Info Haiterbach – Hall, So. 17.30 Uhr