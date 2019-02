Basketball Schlechte Erinnerungen

Schwäbisch Hall / Hartmut Ruffer

Die Niederlage gegen den TV Konstanz am vergangenen Wochenende wirkt nach. „Das war ein Schock“, gibt Flyers-Headcoach Sova Taletovic zu. Nach acht Siegen unterlag Hall einem Abstiegskandidaten. Hätte die TSG gewonnen, wäre sie mittendrin im Aufstiegsrennen gewesen. „Wir haben Ego-Basketball gespielt. Hinten keine Defense und vorne hat jeder gemacht, was er gerade will“, schimpft der bosnische Trainer. Viermal habe er das Verteidigungssystem gewechselt, doch auch das fruchtete nicht. „Dabei sind wir eigentlich eine kompakt agierende Mannschaft, die viel Potenzial hat.“

Die Chance zum Spitzenduo Ulm und Heidelberg aufzuschließen, ist vertan. Nun geht es nach Haiterbach. Bis zur Partie gegen Konstanz war das Hinspiel jenes, das Taletovic häufig erwähnte. Denn seine Mannschaft gab in den letzten 90 Sekunden noch einen Sieben-Punkte-Vorsprung aus der Hand, unterlag 88:91. „Völlig unnötig“, sei diese Niederlage gewesen. Das sagt nicht nur der Trainer, das sagen auch alle Spieler.

In Haiterbach spielen die Regionalligateams gerne. Das liegt weniger am Gegner, der als unangenehm gilt, sondern vielmehr an der guten Stimmung. In der Kuckucks-Halle ist es laut, dank der vielen Fans des Vereins, der von kroatischen Auswanderern gegründet wurde.

Cevriz ist krank

„Die Jungs müssen jetzt beweisen, dass sie wieder gemeinsam Basketball spielen können“, fordert Taletovic unmissverständlich. Der Haller Headcoach hat allerdings ein paar Sorgen. Dalibor Cevriz war beim Training am Mittwoch krank. Ob er bis Sonntag wieder gesund ist, ist nicht abzusehen. Immerhin ist Sergi Marco Coll wieder fit. Das gilt nicht für Semir Gudzevic. Der 2-Meter-Mann hatte beim Sieg gegen Heidelberg einen Schlag auf den Fuß erhalten. „Noch immer ist die Stelle blau. Er wird zwar mitfahren, aber sehr wahrscheinlich wird es nicht reichen.“

Haiterbach hat ebenfalls Personalprobleme. Bei der Niederlage in Freiburg fehlten beide Center-Spieler. Mit bislang sieben Siegen ist Haiterbach noch nicht aller Abstiegssorgen ledig. „Erst mit neun Erfolgen ist man auf der sicheren Seite“, glaubt Sova Taletovic. Sein Gegenüber beim KKK heißt Mario Maric. Er wollte mit Haiterbach eigentlich weiter oben in der Regionalliga-Tabelle zu finden sein.

Info KKK Haiterbach – TSG Schwäbisch Hall, Sonntag, 17.30 Uhr