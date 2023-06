Um 12.11 Uhr am vergangenen Sonntag war es vollbracht: Mit einem sehenswerten Angriff setzte Julika Funke den letzten Treffer im Mannschaftsfinale der deutschen Meisterschaften in Künzelsau und sorgte so für die erfolgreiche Titelverteidigung des FC Würth Künzelsau. „Großartig, dass es wieder...