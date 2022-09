Lange haben die Fans darauf warten müssen. Mitte Dezember 2019 ist in der ASV-Halle zum letzten Mal ein Mannschaftswettkampf ausgetragen worden. 2020 ist die Saison der Pandemie zum Opfer gefallen, in der verkürzten Saison 2021 wich der ASV Hall in die Bibersfelder Sporthalle aus. Am vergangenen...