Zwei stressige Kampftage liegen hinter der RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot. Nach dem Heimsieg gegen Schorndorf am vergangenen Samstag folgt eine knappe Niederlage in Nendingen am Tag der Deutschen Einheit. Am kommenden Samstag empfängt dann die RG Tabellenführer KSV Unterelchingen in der Burgfriede...