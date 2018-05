Leichtathletik Polk und Rubrech dürfen zur deutschen Meisterschaft

Schwäbisch Hall / Christoph Müller/Jochen Eberhart

Beim internationalen Brixia-Meeting im italienischen Südtirol hatte Keesha Polk von der TSG Schwäbisch Hall ihren ersten Auftritt im Trikot der baden-württembergischen Auswahl. Dabei unterbot sie mit 14,69 Sekunden über 100 Meter Hürden die Qualifikationsnorm für die deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock. Als Ersatzläuferin sprintete sie im zweiten Lauf auf einen guten dritten Platz hinter einer Läuferin aus Slowenien und einer Athletin aus der italienischen Region Friaul. Für das Team holte Sharon Enow Abio als Vierte in 13,92 Sekunden wertvolle Punkte.

Auch in der Staffel gelaufen

Nachdem sie zu Saisonbeginn bereits die Norm im 100-Meter-Lauf geknackt hatte, gelang dies Polk in Brixen auch über die Hürdenstrecke. Trotz einiger technischer Mängel freute sie sich über die Saisonbestzeit und zeigte sich gut gerüstet für die in zwei Wochen stattfindenden Landesmeisterschaften.

Ihr zweiter Einsatz erfolgte zum Schluss der Veranstaltung in der 4x100-Meter-Staffel. Ohne spezielles Wechseltraining liefen die vier Baden-Württembergerinnen gute 47,75 Sekunden, was allerdings nur zum sechsten Platz reichte. Insgesamt belegte das Team aus Baden-Württemberg nach einigen Ausfällen den fünften Platz, nachdem in den vergangenen Jahren meist ein Sieg gelungen war. 15 Regionen waren insgesamt vertreten.

In Südtirol ging auch Stabhochspringerin Stella Rubrech von der WGL/Post-SG Schwäbisch Hall an den Start für Baden-Württemberg. Sie trat mit großen Hoffnungen die lange Busreise mit vielen Staus an. Sie hatte den Vorteil, dass ihr Heimtrainer Jochen Eberhart vom württembergischen Leichtathletikverband (WLV) gebeten worden war, die Betreuung der Stabhochspringer aus Baden-Württemberg zu übernehmen. Damit hatte sie den Trainer bei sich, der sie genau kannte.

Risiko zahlt sich aus

Rubrech stieg bei einer ungewöhnlich niedrigen Höhe von 2,95 Metern in den Wettkampf ein, da sie auf keinen Fall einen „Salto Nullo“, also das Versagen bei der Anfangshöhe, riskieren wollte. In einem solchen Fall hätte das Team von Baden-Württemberg gar keinen Punkt für diese Disziplin bekommen. Dennoch war der Anfang des Springens mit einem kleinen Risiko behaftet, weil sie zum ersten Mal den Wettkampf mit dem härtesten Stab wagte, den sie jemals gesprungen war.

Die Entscheidung für diesen Stab war jedoch genau richtig. Sie meisterte souverän alle Höhen bis zur neuen persönlichen Bestleistung von 3,60 Metern im ersten Versuch und scheiterte nur ganz knapp an 3,70 Metern. Die neue Bestleistung bedeutete die Qualifikation zu den deutschen U 18-Meisterschaften in diesem Jahr in Rostock.

Gramm sprintet in Heidelberg

Knapp verfehlt und zwar nur um eine Hundertstelsekunde verpasste die TSG-Athletin Adeline Gramm die Zusatzqualifikationsnorm über 300 Meter bei den „Qualifikationstagen“ in Heidelberg. 46,01 Sekunden reichten zu Platz zwei, aber so muss die Langstreckenspezialistin aus Tüngental noch mal ran. Die Primärqualifikation über 3000 Meter hat die Jugendliche für die deutschen w 15-Meisterschaften bereits in der Tasche. Zudem hat Gramm einige persönliche Bestzeiten in der letzten Zeit verbessert.