Leichtathletik Polk läuft erneut Kreisrekord

Keesha Polk in der Kurve bei ihrem 200-Meter-Lauf in Tübingen. © Foto: Ralf Görlitz

Tübingen / Christoph Müller/Heinz Comi

Eine Altersklasse weiter oben, nämlich statt der U 18 nun in der U-20-Klasse startete Keesha Polk (TSG Schwäbisch Hall) bei den Landesmeisterschaften auf der von ihr eher selten gelaufenen 200-Meter-Strecke. Konzentriert vor dem Start, dann explosiv im Block und schließlich mit ihrem langen, entspannten Sprintschritt locker geblieben bis ins Ziel. Die 32 Konkurrentinnen hatten in verschiedenen Zeitendläufen keine Chance. Die Zweitplatzierte Lena Stäbler (LG Filder) war immerhin schon 37 Hundertstelsekunden hinter Polk. Bei leichtem Gegenwind kam die Hallerin auf 24,89 Sekunden. Wieder Kreisrekord für alle weiblichen Klassen (zuvor von Sybille Reinhardt/Munz 1986 und 1987 beziehungsweise Sabine Köhler in 25,17 Sekunden in der Frauenklasse 1990).

Ferner erreichte Polk auf der „Nebenstrecke“ die Qualifikationsnorm für die deutschen Jugend- und Juniorinnenmeisterschaften, wobei die bald 17-Jährige in der U 23 noch nicht starten darf. Es stellt sich tatsächlich die Frage, in welcher oder welchen Disziplinen die vielseitige Untermünkheimerin national antreten wird nach ihren hervorragenden 100-Meter- und 100-Meter-Hürden-Rennen bei den U-18-Meisterschaften in der vergangener Woche.

Höhengleich zum Titel

Erfolgreich war auch die WGL Schwäbisch Hall, sie kehrte ebenfalls mit einer Goldmedaille zurück. Vor einem Jahr in Heilbronn holte sich Manuela Herr (WGL/PostSG) den Landesmeistertitel in der Altersklasse U 18, den sie nun in Tübingen auch in der Klasse U 20 verteidigen konnte. Allerdings war es diesmal ein hartes Stück Arbeit und bedurfte höchster Konzentration. Die Siegerhöhe von 3,40 Meter (Einstellung ihrer persönlichen Bestleistung) übersprangen gleich drei Athletinnen. So war es wichtig, dass Manuela Herr alle Höhen aufgrund ihrer sauberen Technik im ersten Versuch überspringen konnte und somit ohne Fehlversuch blieb.

Da Louise Schmidtgen von der LG Region Karlsruhe bei ihrer Einstiegshöhe von 3,10 Meter einen Fehlversuch hatte, blieb für sie nur Bronze. Besser machte es da ihre Karlsruher Vereinskollegin Julia Härlin, die sich bis einschließlich 3,40 Meter keinen Fehlversuch leistete, was dazu führte, dass sie sich mit Manuela Herr höhengleich den Sieg teilen durfte.

Nach dem Stabwettkampf konnte Manuela Herr im Diskuswettkampf ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen. Da sie die Norm für die Landesmeisterschaft hatte, trat sie auch an und erzielte als „Nichtspezialistin“ mit 32,46 Meter eine sehr gute Weite und belegte den 9. Platz.

Zurück in Deutschland

Seit knapp einer Woche ist der gebürtige Haller Torben Laidig wieder in seiner Heimat. Rund viereinhalb Jahre hat der 24-jährige Stabhochspringer in Blacksburg/USA studiert und dort vor Kur­zem sein Studium an der Virginia Tech University abgeschlossen. Zuletzt gewann er Bronze bei den NCAA-Finals. Weil er sein Studium in Tübingen fortsetzen will, hat er den Verein (WGL Schwäbisch Hall) gewechselt und sich der LAV Tübingen angeschlossen. Trotz Jetlags nahm er zwei Tage nach dem Rückflug am Soundtrack-Meeting in Tübingen teil, das zeitgleich mit der U-20-Landesmeisterschaft ausgetragen wurde. 5,20 Meter und 5,40 Meter absolvierte Laidig im ersten Versuch, doch die 5,60 Meter waren an diesem Tag zu hoch. So belegte er Platz 3. Sieger wurde der Pole Pawel Wojciechowski mit 5,70 Meter.

Diese Höhe ist Laidig in diesem Jahr allerdings schon in den USA gesprungen und hat damit die Qualifikationsnorm für die Leichtathletik-Europameisterschaften erfüllt, die vom 6. bis 12. August im Berliner Olympiastadion stattfinden. Allerdings haben mittlerweile fünf Deutsche die Qualifikationsnorm gesprungen, so dass der Bundestrainer sehr wahrscheinlich das Ergebnis der deutschen Meisterschaften abwarten und als Nominierungskriterium heranziehen wird. Laidig muss also bei der DM in Nürnberg am 21. Juli sehr gut springen, um sich den Traum von einer Teilnahme an einem sportlichen Großereignis zu erfüllen.