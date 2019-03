Die Haller Flyers bestreiten in der Regionalliga morgen ihr letztes Heimspiel der Saison. Zu Gast ist der TSV Wieblingen.

Genau wie vor einer Woche kommt ein Gegner nach Hall, der noch um den Klassenerhalt kämpft. Der SV Möhringen allerdings ergab sich weitestgehend kampflos, beim TSV Wieblingen erwarten die Haller mehr Gegenwehr.

Die Ausgangslage ist so, dass Wieblingen aus den letzten beiden Spielen mindestens einen Sieg braucht, um nicht abzusteigen. Am letzten Spieltag haben die Wieblinger Heimrecht gegen den ebenfalls vom Abstieg bedrohten TV Konstanz. Will sich der Verein aus dem Heidelberger Stadtteil etwa ganz auf das „Abstiegsendspiel“ konzentrieren? Daran glaubt Flyers-Headcoach Sova Taletovic nicht. „Die Zahl der Absteiger ist nicht jedes Mal gleich. Sie hängt davon ab, in welche Ligen die Absteiger aus den höheren Klassen absteigen. Und damit habe ich mich nicht intensiv beschäftigt. Aber im Sport will sich niemand auf Rechenspiele einlassen.“

Die Haller sind derzeit Dritter, können noch Zweiter werden. Auf diesem Platz steht momentan der USC Heidelberg, der aber noch zweimal auswärts spielen muss: in Reutlingen und bei PS Karlsruhe. Verliert der USC einmal, haben die Flyers die Chance, sich die beste Platzierung ihrer Vereinsgeschichte zu sichern.

Seidl in der Startformation

Dazu beigetragen hat auch Jozef La Rosa. Der Slowake spiele sieben Jahre bei der TSG, hat sich aber für alle überraschend bereits in der vergangenen Woche auf den Weg nach Bratislava gemacht. Die Haller hätten ihn gerne im letzten Heimspiel verabschiedet, doch das ist nicht mehr möglich. „Das ist schade, denn auch wenn er in dieser Saison einige Zeit verletzt war, hat er uns sehr geholfen“, so Taletovic. So fehlt in den letzten beiden Spielen ein großer Spieler. „Wir passen auf, dass sich jetzt keiner mehr verletzt.“

Gegen Wieblingen hat Sova Taletovic angekündigt, dass Tim Seidl in der Startformation stehen wird. „Er ist von den jüngeren Spielern am weitesten. Dalibor Cevriz wird anfangs auf der Bank sitzen. Er weiß Bescheid und hat damit auch kein Problem, dass nun die Nachwuchsspieler mehr Einsatzzeit erhalten werden.“

Info TSG Schwäbisch Hall – TSV Wieblingen, Samstag, 19.30 Uhr, Hagenbachhalle

