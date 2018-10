Leichtathletik Laufstar Mockenhaupt hautnah beim Training

Schwäbisch Hall / Hartmut Ruffer

Eine persönliche Trainerin – das ist wohl der Traum von vielen Nachwuchsläufern und -läuferinnen. Für Lene Mittnacht ist dieser am vergangenen Samstag in Erfüllung gegangen. Die elfjährige Läuferin der WGL Schwäbisch Hall trainierte mehr als eine Stunde lang mit ihrem Idol Sabrina Mockenhaupt im Hagenbachstadion. Sie wirkte dabei vor allem eins: glücklich. Dass es dazu kam, hat Lene auch ein bisschen ihrer Hartnäckigkeit zu verdanken. „Vor drei Jahren hat sie Sabrina Mockenhaupt beim Dreikönigslauf erkannt, hat sich aber zuerst nicht getraut, sie anzusprechen“, berichtete Mutter Sandra Mittnacht. Doch Lene überwand sich und Sabrina Mockenhaupt reagierte so, wie man sie vom Dreikönigslauf kennt: charmant, warmherzig und witzig. So stehen jetzt drei Siegerpokale des Dreikönigslaufs mit persönlicher Widmung im Hause Mittnacht, doch Lene wollte mehr. Anstatt zum Berlin-Marathon zu fahren, griff Sandra Mittnacht zum Telefon und rief Matthias Schwarz an. Er ist ein passionierter Läufer und arbeitet bei der VR-Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim. Diese wiederum sponsert den Dreikönigslauf. Mockenhaupt läuft dabei im Trikot der VR-Bank.

„Ein richtig schönes Stadion“

Als die 37-jährige Sabrina Mockenhaupt von Lene Mittnachts Wunsch hörte, war sie einverstanden. Neben Lene Mittnacht waren noch ihr ein Jahr älterer Bruder Paul sowie deren WGL-Vereinskollege Luca Neumeister und Marie Brand vom TV Bad Mergentheim dabei. Während die Kinder noch etwas schüchtern wirkten, war Sabrina Mockenhaupt sofort in Hochstimmung, als sie das vor einem Jahr generalüberholte Hagenbachstadion betrat. Im besten rheinländischen Idiom meinte die gebürtige Siegenerin, die seit drei Jahren in Metzingen wohnt: „Datt is ja ein richtig schönes Stadion! Wenn ich das früher gehabt hätte, hätte ich noch mehr Bock zum Trainieren gehabt.“

Mockenhaupts Fröhlichkeit steckte an. Es wurde viel gelacht, auch bei kleineren Aufwärmübungen. „Der Arsch muss weh tun“, meinte sie, um später ernsthaft hinzuzufügen, dass die Gesäßmuskulatur eine bedeutende Rolle beim Laufen spiele.

Für die vielfache deutsche Meisterin war die Trainingsstunde eine Premiere. „Ich hatte bislang nie die Zeit dazu“, bekannte Mockenhaupt. Doch ihr kommt das Schnuppern gerade recht, weil die Sportsoldatin Ende des Jahres aus der Bundeswehr ausscheidet und sich beruflich neu orientiert. Der Leistungstrainerschein ist eine mögliche Option.

Nach dem Intervalltraining sind die Jugendlichen sichtlich müde. „Ich bin auch ganz schön am Pumpen“, meinte Mockenhaupt. Nachdem es mit der Teilnahme an der EM in Berlin trotz sportlicher Qualifikation nicht geklappt hat, sei sie in ein mentales Loch gefallen und erst seit Kurzem wieder im Training.

Von ihren Schützlingen verabschiedet sie sich herzlich. „Oh, jetzt kommt die alte Frau auch noch und umarmt alle“, scherzte Mockenhaupt. Ihr und dem Laufnachwuchs hat das Training Spaß gemacht. Spätestens beim Dreikönigslauf wollen sich alle wiedersehen. Der sei ihr mittlerweile ans Herz gewachsen. Die Atmosphäre sei toll, gerade weil fast überall an der Strecke Zuschauer stehen. Bis dahin werde sie noch viel trainieren. Hinterherlaufen will sie nämlich in Schwäbisch Hall nicht.