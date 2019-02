Fußball Kicken auf künstlichem Grün

Michelfeld / Hartmut Ruffer

Vor mehr als zehn Jahren gab es in der Region so gut wie keine Kunst­rasenplätze. Vorreiter war der SC Michelbach/Wald. Beim TSV Michelfeld machte man sich Gedanken. „Wir hatten steigende Mitgliederzahlen“, erinnert sich Sebastian Lenz, der damals Fußball-Abteilungsleiter war. Das Platzangebot reichte nicht mehr aus. Die Idee reifte, einen Kunstrasenplatz zu bauen. „Das war eine der besten Investitionen, die wir je getätigt haben“, meint Lenz heute.

Damals allerdings wuchsen dort, wo jetzt der Platz ist, Bäume. „Wir wussten, das wird eine Herausforderung“, so Sebastian Lenz. Der Vorstand des Vereins fragte bei der Gemeinde an. Bürgermeister Wolfgang Binnig kann sich noch gut an die Gespräche erinnern. Er hat selbst Fußball gespielt und erinnert sich noch lebhaft an Kunstrasen der ersten Generation, „auf dem man sich beim Tackling das Knie aufschürfte“. Wenn ein Kunstrasen entstehen sollte, dann einer, der modern ist und maximal nutzbar sein sollte.

Der TSV erhielt Unterstützung, der Bau des Kunstrasens war Teil des Sportstättenkonzepts, zu dem auch die neue Sporthalle gehörte. Der Anfang allerdings war nicht leicht: „Es wurden Bodenproben genommen, ein Frosch musste umgesiedelt werden“, so Sebastian Lenz. Dann kamen die Bagger. „Unser damaliger Platzwart, Gerhard Quast, hat täglich den Bau betreut. Leider hat er den ersten Winter-Cup nicht mehr erlebt.“

Große Resonanz

Denn kaum war der Platz fertig, galt die Devise, das publik zu machen. „Die Überlegungen für ein solches Turnier waren von vornherein da. Wir wollten damit auch ein Zeichen gegenüber Hallenturnieren setzen.“ Recht hemdsärmelig organisierte Sebastian Lenz vor zehn Jahren die Premiere des Winter-Cups. „Ich habe einfach bei den Vereinen aus der Umgebung angerufen. Die Resonanz war größer, als wir gedacht hatten: Die Sportfreunde Hall und der Tura Untermünkheim, die damals beide höherklassig spielten, sagten sofort zu.“ Auch der SV Gailenkirchen war bereits Premierenteilnehmer und ist seitdem immer dabei.

Der Grund dafür war einfach: Die Mannschaften waren froh, Testspiele zu bestreiten, sahen den Winter-Cup als eine willkommene Trainingseinheit. Die eigenen Plätze waren nicht selten voller Schnee oder gesperrt. Dazu kam noch die Neugier, wie sich so ein Kunstrasen verhält und anfühlt.

Das Interesse hielt an, ab dem dritten Jahr kamen die Frauenwettbewerbe dazu. Mittlerweile sind auch Jugendmannschaften am Start, der Winter-Cup erstreckt sich über drei Wochen­enden. Bislang hatten die Verantwortlichen des TSV Michelfeld immer Glück mit dem Wetter. „Im vergangenen Jahr mussten wir einen Tag absagen. Ansonsten konnte immer gespielt werden“, bemerkt Sebastian Lenz. Manchmal mussten die Organisatoren mit schwerem Gerät anrücken, um den Platz vom Schnee zu befreien. An den Spieltagen selbst herrschte aber meist gutes Wetter, „da hatten wir einfach Glück“, so Sebastian Lenz.

In den Anfangstagen war der Kunstrasenplatz bis in die späten Abendstunden ausgebucht. Auch Teams aus der Umgebung konnten dort trainieren. „Mittlerweile hat sich die Lage entspannt. In Braunsbach, Obersontheim und Hall sind neue Plätze gebaut worden. Da verteilt sich das“, beschreibt Sebastian Lenz die jüngere Vergangenheit.

Der Winter-Cup allerdings ist geblieben und wird zum zehnten Mal ausgetragen. An diesem Samstag spielen die D-, C- und B-Junioren, tags darauf die

Männer, unter anderem mit dem SV Gailenkirchen. „Dessen

Abteilungsleiter Michael Wülk ruft mich meist schon im Sommer an“, berichtet Lenz mit einem Schmunzeln. „Meist sagt er

nur: ,Wir sind wieder mit dabei, oder?’“

Info Gespielt wird in Michelfeld an diesem Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr. Die weiteren Termine: 23./24. Februar: A-Jugend, Frauen und Männer. 9. März: C- und B-Juniorinnen.