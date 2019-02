Fechten Julika Funke bei Fecht-EM

Rosengarten/Künzelsau / SWP

Die Hälfte des deutschen Damen-Säbel­aufgebots bei der Nachwuchseuropameisterschaft in Foggia (Italien) stellt in diesem Jahr der Fecht-Club Würth Künzelsau. Dies berichtet der Verein. Mit dabei ist auch Julika Funke aus Rosengarten. Sie geht als 17. der Weltrangliste an den Start. Künzelsaus Sportdirektor Dominik Behr sieht Funke sogar noch weiter vorne: „Die letzten Turniere liefen für Julika nicht so gut, wie es eigentlich ihrem Niveau entspricht. Sie kann auch international jede Gegnerin bei den ­Junioren schlagen.” Funke ist mittlerweile nicht nur Teil der Junioren-, sondern auch der Aktiven-Nationalmannschaft und zählt mit erst 18 Jahren zu den erfahrensten Fechterinnen im Starterfeld. „Bei einem Wettkampf wie der EM ist Erfahrung ein ganz wichtiger Faktor. Ich denke, bei Julika ist auf jeden Fall ein vorderer Platz möglich, auch wenn die Konkurrenz natürlich nicht zu unterschätzen ist”, sagt Behr, der selbst bei zahlreichen Europa- und Weltmeisterschaften angetreten ist und dort mehr als zehn Medaillen gewonnen hat.

Neben Funke mischt auch ihre Teamkollegin Lisa Gette bei der U 20 mit. Ohne Zweifel ist die 18-Jährige aus Künzelsau eine Mitfavoritin im Einzel: Bereits drei Weltcup-Medaillen gehen in dieser Saison aufs Konto von Gette. Im Vorjahr holte sie im russischen Sotschi Bronze. „Vielleicht wird es dieses Mal ja sogar eine schönere Medaille“, sagt Gette mit einem Lächeln. Obwohl es schon ihre neunte Teilnahme an internationalen Meisterschaften ist, freut sich die Nummer 6 der Junioren-Weltrangliste wieder auf diesen Höhepunkt: „Dieses Jahr wird auch der Team-Wettkampf spannend. Wir haben vor Kurzem in Spanien erstmals einen Weltcup mit der deutschen U-20-Nationalmannschaft gewonnen. Da ist auf jeden Fall auch bei der Europameisterschaft was drin.” Durch die gute Leistung in der bisherigen Saison steht Deutschland auf Platz 4 der Weltrangliste. „Das ist gut, weil dadurch gehen wir Russland, Italien und Frankreich, die drei Mannschaften, die vor uns stehen, im Viertelfinale aus dem Weg”, erklärt Gette.

Wichtige Stütze für Mannschaft

Die 19-jährige Anna-Lena Bürkert aus Künzelsau gehört ebenfalls zum deutschen Aufgebot. Das Jahr 2019 begann jedoch schlecht für Bürkert: Wegen einer Verletzung musste sie mehrere Wochen pausieren. „Ich bin froh, dass es Anna-Lena unter diesen Umständen geschafft hat, sich zu qualifizieren”, sagt Behr. Gerade für die Mannschaft sei Bürkert eine wichtige Stütze. Aktuell rangiert sie auf Platz 80 der Junioren-Weltrangliste. „In der letzten Zeit konnte sie wieder voll trainieren und ihre Leistung im Training war vielversprechend. Daher glaube ich an ein gutes Ergebnis auch im Einzel”, so Behr. Den letzten Schliff haben Bürkert, Gette und Funke vergangene Woche bei einem Vorbereitungslehrgang am Bundesleistungszentrum in Dormagen bekommen.

Die 15-jährige Christine Weber gibt in Foggia ihr Debüt bei einer internationalen Meisterschaft. „Ich freue mich sehr, dass ich mich qualifiziert habe. Das war vor der Saison mein Ziel“, erzählt Weber. Eine konkrete Platzierung für die U-17-EM habe sie sich aber nicht vorgenommen.

Info Die Junioren Fecht-EM in Foggia läuft bis zum 3. März. Am Montag reisen Funke, Gette und Bürkert an. Der Einzelwettbewerb der U 20 ist am Mittwoch. Der Mannschaftswettbewerb wird am Samstag, 2. März, gestartet. Eine Live-Übertragung aller Wettkämpfe und die Ergebnisse unter www.foggiafencing2019.it.