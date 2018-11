Triathlon Ironman-Siegerin trainiert Haller Nachwuchs

Schwäbisch Hall / Viktor Taschner

Samstagmorgen in der Michelbacher Schwimmhalle: 14 Kinder im Alter von 10 bis 17 Jahren ziehen ihre Bahnen. Sie sind in zwei Gruppen eingeteilt, je nach Altersstufe. Es sind keine gewöhnlichen Schwimmer, sondern Nachwuchstriathleten der TSG Schwäbisch Hall. Am Beckenrand steht Katja Schumacher, ehemalige Weltklasse-­Triathletin aus Heidelberg. Jeder Einzelne wird im Becken gefilmt, seitlich vom Rand, frontal von vorne und auch unter Wasser. Das gehört zum Schwimmtraining-Seminar, das Schumacher an diesem Tag leitet.

„Da die Schwimmabteilung der TSG Hall sich neu orientiert hat, müssen wir das Schwimmtraining für unsere Athleten jetzt neu strukturieren. Dazu gehört auch diese Technikanalyse mit Katja Schumacher“, erzählt Ulrike Scholl von der TSG-Triathlonabteilung. „Als mein Mann Michael und ich in unserer Hochphase als Athleten waren, war Schumacher in der Weltspitze“, sagt Ulrike Scholl. Der Kontakt zu ihr ist über den TSG-Triathleten Ralf Kempf zustande gekommen. „Das Schwimmen ist die anspruchsvollste Disziplin im Triathlon. Da zählt der Spruch: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“, verdeutlicht Scholl. 800 Euro kosten Schumachers Besuch und die Hallenmiete insgesamt. „Wir haben Sponsoren. Dieses Geld kann man zum Beispiel für so einen Tag verwenden“, erklärt Scholl. Sie lobt die Kooperation mit der TSG-Leichtathletikabteilung, die die Triathleten im Training als Bereicherung ansehen.

Großes Pensum

Nachdem die Videoaufnahmen im Kasten sind, bleibt Zeit für ein kurzes Durchschnaufen. Die Trainingsgruppe der Älteren bilden Hennig Scholl, Nicklas Richter, Thorben Scholl, Hannah Deutsch­mann, Deborah Bach, Leonie Mauer und Emilia Binnig. Sie trainieren fast täglich, manche sogar 15 Stunden pro Woche, auch Trainingslager in den Ferien stehen öfters an. Bekommen sie das gut mit der Schule unter einen Hut? Alle nicken. „Das Training hilft mir auch in der Schule. Ich lerne jetzt effektiver und nutze die Zeit besser“, führt Hannah Deutschmann aus. Das Training lüfte auch gut den Kopf durch, wodurch man sich danach besser konzentrieren kann, betont die Gruppe. „Sie haben alle überdurchschnittliche Noten. Ihre Zeugnisse können sich sehen lassen“, erläutert Ulrike Scholl. Und welches große sportliche Ziel haben die jungen Athleten? „Olympia“, sagt Henning Scholl ohne zu zögern. Andere wissen es nicht genau und lassen es auf sich zukommen.

Laptop in der Umkleide

Während die ältere Gruppe wieder ihre Bahnen zieht, sitzen die Jüngeren in der Umkleide. Katja Schumacher steht in der Mitte und macht vor, wie der perfekte Armzug beim Schwimmen aussieht und wie der Beinschlag am besten funktioniert. Danach nimmt sie auf der schmalen Umkleidebank Platz, der Laptop auf dem Schoß. Von jedem Einzelnen werden die Videosequenzen mit prüfendem Kennerblick angeschaut. „Stell dir vor, da ist ein Loch im Wasser. Da musst du mit dem Arm reinstechen“, erklärt sie einem der Nachwuchssportler. „Wie ein Pfeil muss der Arm nach vorne, wie Superman.“

Warum „eiert“ der eine Athlet mit seinem Körper im Wasser und wer hält den Ellenbogen falsch beim Eintauchen? All dem geht Schumacher bei ihrer Analyse auf den Grund. Ralf Kempf notiert sich alles auf einem Bogen. In diesen Punkten sollen sich die Nachwuchssportler der TSG Hall verbessern.