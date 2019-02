Fußball In der Freizeit für den Verein

Niederstetten / Lars Krimmer und Hartmut Ruffer

Seit 2009 vergibt der Württembergische Fußballverband (WFV) jährlich in den 16 Bezirken für besondere ehrenamtliche Leistungen den Vereinsehrenamtspreis. Der Gewinner aus Hohenlohe heißt in diesem Jahr TV Niederstetten. Die Auszeichnung ist mit einem Scheck über 1000 Euro und Sportartikeln im Wert von 2500 Euro verbunden. Unter den Geehrten sind auch Vertreter des Haller Altkreises.

WFV-Vorstandsmitglied Knut Kircher, ehemaliger Fifa-Schiedsrichter, bescheinigte in seiner Laudatio dem Preisträger TV Niederstetten eine „beeindruckende, über 40 Seiten starke Bewerbung“. Auch wenn der TV als Mehrspartenverein vielleicht mehr Möglichkeiten habe als ein reiner Fußballverein, so ging daraus dennoch das weit überdurchschnittliche ehrenamtliche Engagement hervor, das auch die Jury des WFV überzeugte. „Toll, was der Verein und insbesondere die 400 Mitglieder starke Fußballabteilung alles auf die Beine stellen, wie beispielsweise den Jako-Cup oder auch das Leitbild, in dem der TV Niederstetten festgehalten hat, für welche Werte er eintreten möchte.“

„Tolles Highlight“

Mit dem zweiten Platz wurde der TSV Goldbach für seinen ehrenamtlichen Umbau des Sportgeländes bedacht. Der TSV Michelfeld belegte Rang 3. Er wurde für seine Benefiz-Aktion zugunsten des Kinderhospiz Schwäbisch Hall ausgezeichnet. Im Rahmen des Benefiz-Spiels gegen die Allstars des Karlsruher SC kamen 5900 Euro zusammen. TSV-Vorstand Werner Nierichlo erklärt: „Auch wenn damals nicht so viele Zuschauer wie erhofft gekommen sind, war es ein tolles Highlight. Wir haben uns sehr über die hohe Spendensumme gefreut.“ Abteilungsleiter Armin Hilsenbeck hatte das Benefizspiel in die Wege geleitet. Er hat früher mit dem aus Bubenorbis stammenden Stefan Theile zusammengespielt, der mittlerweile beruflich in Karlsruhe arbeitet und beim KSC in verschiedenen Funktionen tätig war.

Solche Events wie das KSC-Spiel seien für einen breit aufgestellten Verein wie den TSV enorm wichtig. „Wir haben mehr als 20 Jugendteams im Einsatz. Nur über den Mitgliedsbeitrag können wir das nicht finanzieren. Wir sind auf Events angewiesen, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten.“ Ehrenamtliche Helfer sind unabdingbar. „Diese zu finden ist nicht immer einfach“, gibt Nierichlo zu. Er ist froh, dass es beim TSV „10 bis 15 Verrückte“ gebe, die das meiste schultern würden.

Bezirkssieger beim Ehrenamtspreis wurde Peter Riek von den Sportfreunden Bühlerzell, der sich seit mehr als 40 Jahren für seinen Verein hinter den Kulissen einbringt. Angefangen vom „Ball­einfetter“ als C-Jugendlicher war er schon als Trainer, Schiedsrichter oder Abteilungsleiter im Einsatz, während er sich heute unter anderem als Betreuer der Aktiven-Mannschaft um alles Organisatorische kümmert.

Ebenfalls geehrt wurde Dario Caeiro, Vorstand Fußball vom TSV Ilshofen für seine ehrenamtliche Tätigkeit im Verein seit 2003. Als Caeiro anfing, spielte der TSV Ilshofen noch in der Kreisliga, mittlerweile ist er als Oberligist der höchstklassig spielende Verein Hohenlohes. „Für das Ehrenamt ist es toll, dass es so einen Rahmen gibt“, meinte Caeiro zur Feierstunde. In der Kategorie „Fußballhelden – Aktion Junges Ehrenamt wurde Alix Küppershaus von den Sportfreunden Bühlerzell geehrt. Bezirkssieger wurde Alexander Heth vom TSV Blaufelden, der in verschiedenen Funktionen jede Woche viele Stunden für seinen Verein im Einsatz ist.