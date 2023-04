Der TSV Essingen führt mit elf Punkten Vorsprung die Tabelle in der Verbandsliga an. Vor zwei Wochen war er bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall zu Gast. Die gute Verbandsliga-Begegnung endete mit einem 1:0-Erfolg der Essinger. Nun kommen diese wieder in die Region. Der Tabellenführer ist an die...